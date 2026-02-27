Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha

Quienes los últimos meses se hayan acercado al Paratge de Sant Josep de la Vall d'Uixó, habrán podido comprobar como el movimiento en la parcela donde estará el futuro parque acuático es incesante.

A algo más de cuatro meses de que se cumpla el plazo establecido en el contrato de ejecución, ya empieza a intuirse cómo será este complejo de ocio, en especial tras la reciente llegada de los elementos que constituirán las atracciones de la piscina.

Como se describió en su momento, el parque contará con varias zonas de juego, una pensada para el público de menor edad, con surtidores de agua y similares, y los toboganes que se instalarán en la piscina grande.

Tras la construcción del vaso de las piscinas y la consolidación de los cimientos, se avanza en la fase que incluye la colocación de esos toboganes, cuyas piezas ya están en la Vall d'Uixó.

La ejecución de este proyecto está despertando curiosidad, en especial entre los vecinos del municipio, que en sus fases iniciales podían apreciar pocos avances, a parte del movimiento de la maquinaria pesada, pero a partir de ahora esos cambios serán más evidentes.

La primera semana de febrero se inició la demolición del antiguo restaurante de Sant Josep. / MÒNICA MIRA

De las antiguas instalaciones de la piscina de verano ya no queda nada. Una vez recibida la autorización de la Generalitat, tal y como estaba previsto, la primera semana de febrero se procedió a la demolición del edificio de lo que fue el restaurante, la única estructura que quedaba en pie, por lo que la parte reservada para el futuro acceso al parque ya está libre.

La inversión para la construcción del parque acuático ronda los cuatro millones de euros, que serán sufragados con fondos propios del Ayuntamiento, a partir de los beneficios que se obtienen de les Coves de Sant Josep. Para ello, se ha suscrito un préstamo que permitirá su financiación a largo plazo.

La alcaldesa, Tania Baños, siempre ha defendido que este proyecto es la respuesta a la consulta popular en la que el Ayuntamiento planteó a los vecinos cómo querían que fuera la piscina de verano.

Un proceso participativo que se planteó después de que esta cerrara en el 2019 y tras un proceso judicial que legitimó la decisión de la empresa concesionaria de tomar esa decisión por las deficiencias que prestaban las instalaciones desde el momento de la firma del contrato, y después de concluir la negociación posterior que posibilitó la recuperación de la piscina.