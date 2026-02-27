Un error en la licitación retrasa la puesta en marcha del centro de mayores de Benicàssim

Un error en la licitación ocasiona ahora un nuevo retraso en la puesta en marcha del Centro de Envejecimiento Activo (CEA) y centro de día de Benicàssim, un edificio iniciado en 2011 cuyas obras se prolongaron durante casi una década y que cinco años después sigue sin prestar servicio.

El complejo suma este contratiempo administrativo que obliga al Ayuntamiento a desistir del procedimiento de contratación para su gestión y a iniciar de nuevo la licitación, que se prevé que sea de forma inminente.

La concejala de Servicios Sociales, Rosa Mari Gil, explicó en el pleno ordinario este viernes que los pliegos se enviaron a publicar el 2 de febrero y que las empresas interesadas comenzaron a formular preguntas relacionadas con el personal y el convenio colectivo. Esa circunstancia llevó al consistorio a revisar el expediente y a paralizar el procedimiento el día 12, cuando todavía no se había presentado ninguna oferta.

Tras analizar el estudio económico y los pliegos, el equipo técnico detectó un error en el importe de los costes de personal. Según detalló la edila del área, la corrección obligaba a desistir del proceso y empezar de nuevo para evitar problemas posteriores en la tramitación.

Gil añadió que la revisión ha permitido también actualizar el convenio colectivo laboral, ya que desde finales de diciembre existe uno nuevo. La concejala agradeció el trabajo del personal municipal, que ha acelerado los trámites, y anunció que los nuevos pliegos se llevarán al próximo pleno con el objetivo de acortar plazos y que el centro pueda abrir “lo más pronto posible”.

Un contrato de 4,3 millones para tres años

El contrato, con un presupuesto base de licitación de 4.359.449,70 euros para tres años, contempla un coste anual estimado de alrededor de 1,4 millones de euros, una cifra relevante para las cuentas municipales y que ha condicionado durante años el modelo de gestión.

El pleno aprobó el pasado mes de enero los pliegos para licitar la gestión integral, con la previsión de que el servicio pudiera entrar en funcionamiento este verano si el procedimiento avanzaba sin incidencias. De hecho, el Ayuntamiento consignó 700.000 euros en el presupuesto ordinario del 2026 para cubrir medio año de servicio, teniendo en cuenta los plazos necesarios para adjudicar, firmar el contrato y ponerlo en marcha.

El centro de día está previsto que arranque con 50 plazas iniciales, de las cuales 40 estarán financiadas por la Generalitat a través del contrato programa y 10 por el propio Ayuntamiento. La planificación contempla ampliar progresivamente hasta las 80 plazas previstas en el proyecto.

El complejo incluye también el Centro de Envejecimiento Activo, con 200 plazas destinadas a mayores de 60 años y orientado a la prevención de la dependencia y la promoción de un envejecimiento saludable.

Debate político en el pleno

En el bando de la oposición, la portavoz de Compromís, Paula Mateos, lamentó que el pleno da “un paso atrás” en un proyecto que acumula años de retrasos y reprochó al gobierno local la falta de diligencia en la tramitación.

Por su parte, el concejal del PSPV-PSOE Miguel Alcalde defendió que la gestión debería asumirla la Conselleria y sostuvo que el problema no se limita a un detalle de Seguridad Social. Enumeró aspectos que, según afirmó, deberán corregirse en los nuevos pliegos, como la adecuación salarial al convenio, la estimación de vacaciones y bajas o la revisión de servicios complementarios y transporte adaptado.

Mientras, el concejal no adscrito, Rubén Rodríguez, calificó el desistimiento como un "nuevo error del equipo de gobierno" y cuestionó que un contrato social de más de cuatro millones "dependa de estudios externos".

Por contra, Gil defendió que asume su responsabilidad política y subrayó que los pliegos técnicos y administrativos los han redactado trabajadores municipales, mientras que el estudio económico lo elaboró una empresa externa, como ocurre en otros contratos.

El pleno aprobó el desistimiento, con los votos a favor de todos los partidos, con la abstención de Rodríguez, y el inicio inmediato de una nueva licitación, que marcará un nuevo intento para desbloquear un proyecto que arrastra 15 años de espera para que este servicio tan necesario para las personas mayores sea una realidad.