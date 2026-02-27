Morella aprueba inicialmente un presupuesto de 4,96 millones para 2026, con inversiones en patrimonio y educación

El pleno del Ayuntamiento de Morella ha debatido este viernes el proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2026, que asciende a 4.969.711,52 euros. Tras la votación, el presupuesto ha contado con los cuatro votos a favor del equipo de gobierno de Independents per Morella, dos votos a favor del Partido Popular y cuatro abstenciones del PSPV. El documento será enviado al Ministerio de Hacienda para su revisión y, una vez recibido el visto bueno, volverá al pleno para su aprobación definitiva.

El alcalde, Bernabé Sangüesa, ha explicado que el presupuesto pretende mejorar la situación económica del consistorio, reducir deuda y déficit, y garantizar el pago a proveedores a tiempo. Asimismo, contempla tanto inversiones de mantenimiento, que alcanzan los 600.000 euros, como obras de mayor envergadura: 500.000 euros para la rehabilitación del acueducto, 300.000 euros para el Convento de Sant Francesc y 200.000 euros para el polígono industrial, con ayudas de entre el 95% y el 100% de otras administraciones. También se incrementa la inversión en educación, con 35.000 euros destinados al CEIP Mare de Déu de Vallivana, frente a los 10.000 del año anterior, y se mantienen los servicios en zonas verdes, museos, calles, alumbrado público y la Escola Infantil.

Desde el Partido Popular, su portavoz Jesús Ortí ha valorado el acuerdo alcanzado con el equipo de gobierno, destacando que es fruto de “meses de trabajo” y que los presupuestos buscan un enfoque inclusivo que tenga en cuenta a todos los vecinos. Ha subrayado que los cambios permitirán atender mejor los problemas de los ciudadanos y optimizar los recursos municipales, en contraste con gestiones anteriores, y ha afirmado que este acuerdo representa un “punto de inflexión” en la política local. Se trata de los primeros presupuestos elaborados por un gobierno no socialista en Morella en más de 30 años, marcando un cambio en la gestión municipal tras décadas de gobiernos del PSPV.

Con esta aprobación inicial, Morella avanza hacia un presupuesto que combina contención y mantenimiento de servicios, con inversiones estratégicas en patrimonio, educación y desarrollo industrial, mientras se integra la participación de diferentes grupos municipales.