Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Problema alquilerFiesta paellas UJITiempo en MagdalenaReparto llibretsPrograma oficial Magdalena 2026Agenda fin de semana
instagramlinkedin

Morella aprueba inicialmente un presupuesto de 4,96 millones para 2026, con inversiones en patrimonio y educación

Independentes per Morella, con el apoyo del PP, saca adelante inicialmente las cuentas

Ortí y Sangüesa sellan el acuerdo por el presupuesto de Morella.

Ortí y Sangüesa sellan el acuerdo por el presupuesto de Morella. / Javier Ortí

Javier Ortí

El pleno del Ayuntamiento de Morella ha debatido este viernes el proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2026, que asciende a 4.969.711,52 euros. Tras la votación, el presupuesto ha contado con los cuatro votos a favor del equipo de gobierno de Independents per Morella, dos votos a favor del Partido Popular y cuatro abstenciones del PSPV. El documento será enviado al Ministerio de Hacienda para su revisión y, una vez recibido el visto bueno, volverá al pleno para su aprobación definitiva.

El alcalde, Bernabé Sangüesa, ha explicado que el presupuesto pretende mejorar la situación económica del consistorio, reducir deuda y déficit, y garantizar el pago a proveedores a tiempo. Asimismo, contempla tanto inversiones de mantenimiento, que alcanzan los 600.000 euros, como obras de mayor envergadura: 500.000 euros para la rehabilitación del acueducto, 300.000 euros para el Convento de Sant Francesc y 200.000 euros para el polígono industrial, con ayudas de entre el 95% y el 100% de otras administraciones. También se incrementa la inversión en educación, con 35.000 euros destinados al CEIP Mare de Déu de Vallivana, frente a los 10.000 del año anterior, y se mantienen los servicios en zonas verdes, museos, calles, alumbrado público y la Escola Infantil.

Desde el Partido Popular, su portavoz Jesús Ortí ha valorado el acuerdo alcanzado con el equipo de gobierno, destacando que es fruto de “meses de trabajo” y que los presupuestos buscan un enfoque inclusivo que tenga en cuenta a todos los vecinos. Ha subrayado que los cambios permitirán atender mejor los problemas de los ciudadanos y optimizar los recursos municipales, en contraste con gestiones anteriores, y ha afirmado que este acuerdo representa un “punto de inflexión” en la política local. Se trata de los primeros presupuestos elaborados por un gobierno no socialista en Morella en más de 30 años, marcando un cambio en la gestión municipal tras décadas de gobiernos del PSPV.

Noticias relacionadas y más

Con esta aprobación inicial, Morella avanza hacia un presupuesto que combina contención y mantenimiento de servicios, con inversiones estratégicas en patrimonio, educación y desarrollo industrial, mientras se integra la participación de diferentes grupos municipales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
  2. Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
  3. Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
  4. La farmacéutica más veterana de Benicàssim inicia su jubilación tras toda una vida cuidando a sus vecinos
  5. Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
  6. Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
  7. La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
  8. Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales

Rosa Ribes y Sofía Fabregat, reinas de las fiestas de Torreblanca 2026

Rosa Ribes y Sofía Fabregat, reinas de las fiestas de Torreblanca 2026

'Ànima Sexennal' cumple un Sexenni en las calles de Morella

'Ànima Sexennal' cumple un Sexenni en las calles de Morella

Morella aprueba inicialmente un presupuesto de 4,96 millones para 2026, con inversiones en patrimonio y educación

Morella aprueba inicialmente un presupuesto de 4,96 millones para 2026, con inversiones en patrimonio y educación

Benicarló reúne a 100 expertos en el I Congreso Nacional de la Alcachofa y cierra la Festa de la Carxofa 2026

Benicarló reúne a 100 expertos en el I Congreso Nacional de la Alcachofa y cierra la Festa de la Carxofa 2026

Vox vota 'no' a la moción presentada por el PP de Benicàssim contra la regularización masiva de inmigrantes

Vox vota 'no' a la moción presentada por el PP de Benicàssim contra la regularización masiva de inmigrantes

Un error en la licitación retrasa la puesta en marcha del centro de mayores de Benicàssim

Un error en la licitación retrasa la puesta en marcha del centro de mayores de Benicàssim

Burriana mejora sus edificios y servicios con el taller de empleo y la formación dual

Burriana mejora sus edificios y servicios con el taller de empleo y la formación dual

Un 60% de los propietarios de Burriana aprueban la urbanización de una zona bloqueada durante 40 años

Un 60% de los propietarios de Burriana aprueban la urbanización de una zona bloqueada durante 40 años
Tracking Pixel Contents