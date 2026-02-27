El primer gran encuentro de emboladores de la Comunitat Valenciana sitúa a un pueblo de Castellón en el epicentro taurino

Un municipio de Castrellón se convertirá este sábado en el epicentro del bou embolat con la celebración del I Encuentro de Emboladores de la Comunitat Valenciana, el primero de estas características que se organiza en territorio valenciano, y que tendrá además carácter solidario.

La plaza de toros de Orpesa acogerá una jornada completa que combinará exposición, coloquio, festejos taurinos, reconocimientos históricos y actos solidarios. Un total de 42 cuadrillas ya han confirmado su participación (con cerca de 500 personas), procedentes de Zaragoza, Alicante, Valencia, Castellón y las Terres de l’Ebre. La organización espera llenar el coso, con capacidad para alrededor de 2.000 personas.

Exposición y coloquio por la mañana

La programación arrancará en la carpa multiusos con la inauguración, a las 09.30 horas, de la exposición fotográfica Bou embolat, la nostra passió, que reunirá 160 imágenes, de Levi Manuel Lluch Canos, José Navarro Martínez; y Albert y Vidal, además de material tradicional de embolar, con el que el público podrá interactuar. La muestra se podrá visitar hasta las 18.00.

A continuación (10.30) se celebrará un coloquio, moderado por Javier Más Montesinos, con la participación de Miguel Ángel Guillén (jefe sectorial en la Conselleria de Emergencias e Interior), Luis Maicas (inspector de la Unidad del Cuerpo Nacional de la Policía Adscrita de la Comunitat), la veterinaria Paula Martínez y el reconocido ganadero Germán Vidal.

La plaza de Orpesa es una de las más carismáticas de toda la Comunitat. / ADRIÁN ANDREU

Tras la charla, tendrá lugar un acto inédito de agradecimiento a 41 personas vinculadas al mundo del toro embolado, entre autoridades, asociaciones, medios, médicos y veterinarios, según explica el presidente de la Unión de Emboladores de la Comunidad Valenciana, Agustín Martí Bacas, desde donde se organiza el evento a través de la junta directiva, con la colaboración del Ayuntamiento y la Peña Sense DNI de Orpesa.

La jornada incluirá una comida de hermandad y un tardeo remember con el primer desafío musical de cuadrillas.

Premio, homenaje y doble embolada

La actividad en la plaza comenzará con novillas enfundadas de la ganadería Bous de la Ribera y la entrega del IV Premio al Mejor Novillero de la Feria de la Magdalena 2025 a Eduardo Ruiz de Velasco, de la Escuela Taurina de Palencia, otorgado por la Peña Sense DNI.

La tarde incluirá exhibición de novillas de Sergio Rua, emboladas infantiles con carretones y uno de los momentos más emotivos del día: el homenaje en vida a ocho emboladores mayores de 70 años, un reconocimiento que nunca antes se había celebrado en este formato.

El encuentro culminará con la embolada de dos toros de la ganadería Javier Tárrega El Gallo y el acto de clausura.

Décimo aniversario y carácter solidario

Martí explica que el evento coincide con el décimo aniversario de la inscripción oficial de la entidad, que agrupa actualmente a 60 cuadrillas —alrededor de 800 emboladores—. “Es el primer encuentro que organiza la Unión. Antes hubo exhibiciones, pero un encuentro para unir emboladores a este nivel es el primero”, afirma.

Imagen del I Concurso Nacional de Emboladores celebrado en Orpesa. / ADRIÁN ANDREU

La entrada a la plaza tendrá un precio simbólico de 5 euros y la recaudación se destinará íntegramente a la asociación contra el cáncer y a la del alzhéimer de Orpesa. Los menores de 8 años y personas con discapacidad podrán acceder gratuitamente. Las entradas se venderán exclusivamente en taquilla, que abrirá aproximadamente una hora antes del inicio de los festejos en la plaza.

El presidente de la Unión destaca el respaldo del Ayuntamiento de Orpesa, que “se ha volcado y ha dado todas las facilidades”, así como la implicación de la peña Sense DNI en la organización de la exposición.

Con este primer gran encuentro, la agrupación busca dar visibilidad al bou embolat y reforzar la unión del colectivo en lo que aspira a convertirse en una de las citas más señaladas del calendario taurino de 2026.