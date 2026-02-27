Rosa Ribes y Sofía Fabregat, reinas de las fiestas de Torreblanca 2026

Torreblanca ya tiene a sus máximas representantes para las próximas celebraciones patronales. Rosa Ribes y Sofía Fabregat han sido elegidas Reina y Reina infantil respectivamente de las Fiestas de Torreblanca 2026, mientras que Blanca Bort Fabregat, Arantxa Vidal Gual y Estela Herrera Herreros serán las Damas de Honor mayores y Mara Pérez Martorell, Nahiara Tena Vasquez y Adriana Beltrán Ferrando las infantiles tras un sorteo celebrado esta noche en un cargado de emoción e ilusión.

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha querido felicitar personalmente a las jóvenes elegidas, destacando su compromiso y entusiasmo. “Para nosotros es un orgullo contar con representantes que reflejan la alegría, la tradición y el espíritu festivo de nuestro pueblo. Vosotras sois, junto a todas las damas, las grandes protagonistas de unas fiestas que nos unen como pueblo”, ha señalado.

Agut también ha puesto en valor la importancia de mantener viva esta tradición, profundamente arraigada en el municipio. “Este acto de la Reina y las Damas no es solo una cuestión simbólica, sino una muestra del sentimiento colectivo que tenemos hacia nuestras fiestas. Es una tradición que pasa de generación en generación y que forma parte de nuestra identidad como pueblo”, ha afirmado.

La primera edila ha querido además agradecer la implicación de las familias, que han acompañado a las jóvenes en este momento tan especial. “Estas elecciones no solo son un honor para quienes lo protagonizan, sino también una muestra del arraigo que tienen nuestras fiestas en todos los hogares torreblanquinos. Sin el apoyo de las familias y de la comisión de fiestas, sería imposible mantener vivo este espíritu”, ha añadido.