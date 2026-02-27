El trinquet de Moncofa, un proyecto de 1,1 millones, impulsará la pilota en el municipio con el apoyo de Diputación

Moncofa da un paso decisivo para tener por fin su trinquet municipal, una infraestructura muy esperada por la afición a la pilota valenciana y considerada uno de los proyectos deportivos más relevantes para el municipio.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, se ha desplazado este viernes a Moncofa para anunciar el convenio de colaboración con el consistorio. A través de este acuerdo, la institución provincial invertirá 350.000 euros en la construcción del nuevo trinquet municipal, un proyecto con un presupuesto total de 1.100.000 euros.

“El futuro trinquet municipal de Moncofa es una gran muestra de que la Diputación, junto a los ayuntamientos, atiende las necesidades y demandas de la ciudadanía y, en este caso, cumplimos con la afición de este deporte que es seña de nuestra identidad, tradición y cultura”, ha subrayado Barrachina. La dirigente provincial ha incidido en que “preservar y promover la pilota valenciana es proteger una parte esencial de nuestra cultura deportiva”.

Durante la visita, la presidenta, junto al alcalde de Moncofa, Wences Alós, se ha desplazado a la zona deportiva y ha visitado el terreno en el que se construirá la instalación. El futuro trinquet y los dos frontones contemplados en el proyecto se ubicarán en la parte baja del campo de fútbol, un espacio que en su día funcionó como segundo terreno de juego y que actualmente está en desuso, salvo para entrenamientos puntuales de las distintas categorías del fútbol local.

La construcción del trinquet responde a una demanda histórica de numerosos vecinos aficionados a la pilota valenciana, muchos de ellos integrantes del club local. En la actualidad, todas las partidas se disputan en el frontón de Pedro Martí, por lo que la nueva infraestructura supondrá una mejora significativa para la práctica y la promoción de este deporte. Como ha destacado Marta Barrachina, “apostar por este proyecto es apostar por mantener vivas nuestras raíces y por ofrecer nuevas oportunidades a las generaciones más jóvenes”. Con esta actuación, ha añadido, se refuerza el compromiso con la promoción y el fomento de la pilota valenciana, “un deporte arraigado a nuestra cultura y tradición”.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, se ha desplazado este viernes a Moncofa para anunciar el convenio de colaboración con el consistorio. / Miguel Ángel Sánchez

Ampliación del polideportivo municipal

La presidenta también ha aprovechado su visita para comprobar otra actuación realizada en Moncofa en materia deportiva: la ampliación del polideportivo municipal. El proyecto ha contado con un presupuesto total de 650.000 euros y una inversión de la institución provincial de 268.100 euros a través del Plan Impulsa.

En concreto, se ha construido una nueva sala diáfana y polivalente, concebida para adaptarse a las diferentes necesidades deportivas que se generan a diario. Se trata de un espacio útil, moderno y versátil: una sala de 300 m² que se puede adaptar y dividir para que clubs, asociaciones y colectivos del municipio dispongan de un lugar donde reunirse, entrenar y desarrollar actividades.

Barrachina ha añadido que “para este equipo de Gobierno Provincial es prioritario que todos los municipios dispongan de instalaciones dignas, seguras y modernas”, y ha reafirmado el compromiso en materia deportiva, subrayando que “apostar por el deporte es siempre apostar por la calidad de vida de las personas”.