Vinaròs prohibirá el burka y niqab en dependencias municipales

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado en el pleno ordinario de febrero una moción presentada por el grupo municipal Vox para prohibir el acceso a dependencias municipales con burka, niqab o cualquier prenda que oculte total o sustancialmente el rostro. El punto salió adelante con los votos a favor de PP, PVI y Vox y el voto en contra de PSPV-PSOE y Compromís.

La medida, como explicó el portavoz de Vox en Vinaròs, Josué Brito, se aplicará exclusivamente en el interior de edificios municipales y no afectará a la vía pública y el objetivo “es garantizar la identificación en trámites oficiales, proteger datos personales y asegurar el correcto funcionamiento de la Administración”.

El punto fue ampliamente debatido, y la discusión se centró especialmente en el informe desfavorable a la propuesta emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de Vinaròs, que consideró que “no cumple lo que debe contener un reglamento o ordenanza municipal, ya que no puede vulnerar derechos fundamentales de la Constitución Española”.

El partido socialista presentó una enmienda para que el Ayuntamiento de Vinaròs instara al gobierno de España a estudiar y aprobar una ley estatal que dé cobertura jurídica al reglamento municipal para poder aplicar esta prohibición. Sin embargo, esta enmienda no fue aceptada. Albella argumentó que los socialistas están de acuerdo en que deben regularse el uso de prendas como el burka en dependencias municipales, que la identificación de las personas es necesaria en instalaciones municipales, y que el uso de estas prendas choca frontalmente contra la integridad de la mujer, aunque consideró que para aprobarse se debería antes instar al gobierno de España a que apruebe esta ley que permita realizarlo a los Ayuntamientos.

Juan Amat (PP) mostró su discrepancia con el informe de Secretaría e indicó que “los usos de las instalaciones municipales las regula el Ayuntamiento, y lo único que propone la moción es encomendar a los servicios jurídicos municipales la redacción de un reglamento que permita esta prohibición en dependencias municipales”.

En el pleno no salió adelante, sin embargo, otra moción presentada por Vox que pedía que el Pleno rechazara de forma expresa la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales anunciada por el Gobierno de España. El punto solo fue apoyado por VoxX y el resto de formaciones votaron en contra, argumentando el PP que no hay competencia para tomar este tipo de decisiones a nivel local.