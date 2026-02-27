Vox vota 'no' a la moción presentada por el PP de Benicàssim contra la regularización masiva de inmigrantes, decretada por el Gobierno

El pleno del Ayuntamiento de Benicàssim de este viernes ha sacado adelante la moción presentada por el Grupo municipal del Partido Popular “Contra la regularización masiva de personas extranjeras en situación irregular", aprobada por el Gobierno de España, con los votos negativos de PSPV-PSOE y Compromís, a los que se ha sumado Vox y la abstención del concejal no adscrito.

Tal como ha explicado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, “desde el Partido Popular defendemos una política migratoria legal, ordenada, humana y vinculada a la integración real, porque estamos hablando de personas”.

Un planteamiento, que es totalmente contrario al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que rechaza las amnistías migratorias colectivas y lucha contra las mafias de tráfico de personas. “Estamos a favor de una inmigración ordenada, que consiga lo mejor para nuestro país, y hoy está ocurriendo justamente lo contrario con medidas como las aprobadas e improvisadas por el Gobierno sin control”, ha aseverado Marqués.

La moción, que ha salido adelante con los votos a favor del grupo municipal Popular, los votos en contra de los grupos municipales Vox, PSPV y Compromís, y la abstención del concejal no adscrito, reclama “un modelo migratorio responsable que garantice la plena integración y la protección de las personas migrantes en la comunidad, la política migratoria del Estado debe basarse en el refuerzo del control de fronteras exteriores, así como garantizar presupuestariamente los medios de seguridad, humanos, técnicos y materiales adecuados a tal fin", ha concluido Marqués

Otra de las mociones, en este caso presentada por el grupo municipal Vox, que podría haber generado debate político para 'Regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro', finalmente ha quedado sobre la mesa a la espera de que, tal como indicaba la propia moción en uno de sus puntos, se emitan por parte de los servicios jurídicos municipales los informes pertinentes para ser debatida en un pleno posterior.