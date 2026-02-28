Alicia Pedrós Alemany, elegida reina de las fiestas patronales de Moncofa 2026

La joven Alicia Pedrós Alemany ha sido elegida reina de las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena 2026 de Moncofa, un nombramiento que ha sido recibido con gran entusiasmo tanto por la protagonista como por sus familiares y amigos. Alicia representará a su municipio con orgullo y responsabilidad durante un año muy especial, cargado de actos, tradiciones y momentos inolvidables.

Junto a ella estará una nutrida corte de honor formada por las damas Cristina Pérez Martí, Izaskun López Sánchez, Paula Valls González y Aitana Sánchez Ángel, quienes la acompañarán en cada uno de los eventos oficiales y celebraciones programadas. Todas ellas afrontan esta etapa con ilusión y ganas de compartir experiencias únicas que, sin duda, fortalecerán los lazos de amistad entre ellas.

Alicia Pedrós Alemany. / Miguel Ángel Sánchez

El acto de elección de la reina de las fiestas de esta edición se llevó a cabo en el salón de actos del Ayuntamiento, en un ambiente solemne y emotivo. La ceremonia estuvo presidida por el alcalde de Moncofa, Wences Alós, y la concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, quienes destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones y el papel fundamental que desempeña la reina como embajadora de las fiestas patronales.

Presentación oficial

Cabe recordar que la presentación oficial de la reina de las fiestas patronales se celebrará el viernes 10 de julio, en un acto que cada año congrega a numerosos vecinos y visitantes, marcando el inicio de unas celebraciones muy esperadas por todo el municipio.

La futura reina de las fiestas patronales de 2026, Alicia Pedrós, ha reconocido estar muy contenta por este nombramiento: “La verdad es que me hacía mucha ilusión ser la reina de las fiestas patronales de mi localidad. A partir de ahora, junto a mis compañeras de corte de honor, vamos a crear un vínculo de amistad que nos llevará a vivir y disfrutar de unas fiestas que sin duda serán inolvidables para todas”. Con estas palabras, Alicia inicia una etapa que quedará para siempre en su memoria y en la historia festiva de Moncofa.