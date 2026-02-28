Los ‘bous al carrer’ protagonizan el sábado grande del Mig Any Fester de Almassora

Almassora vive este sábado la jornada central del Mig Any Fester, marcada por la tradición de los bous al carrer y una intensa programación musical. La mañana ha arrancado con la prueba de vacas de la ganadería La Paloma, preludio de una de las citas más esperadas del fin de semana, como es la suelta de dos ejemplares de reconocidas ganaderías.

A las 17.00 horas, se han exhibido dos toros cerriles, uno del hierro de Aida Jovani, patrocinado por el Ayuntamiento, y otro de Carmen Valiente, patrocinado por la peña El Bou de l’Hivern. Ambos astados serán embolados por la noche, en un recinto taurino que volverá a registrar una gran afluencia de aficionados.

La música ha cogido el relevo al caer la tarde. En la plaza de la Picaora actúa Fabián Sánchez y, ya de madrugada, la carpa instalada en el aparcamiento de la piscina municipal acogerá las actuaciones de Clara deMin y del grupo Éxtasis, uno de los platos fuertes del cartel, que hará vibrar al público con un repertorio festivo y dinámico. La velada concluirá con sesión de DJ hasta bien entrada la noche.

Programación del domingo

La programación del Mig Any Fester continuará este domingo 1 de marzo. Por la mañana tendrá lugar la trashumancia urbana patrocinada por la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora (APTA) en la calle San Vicente, seguida de música en directo en el mesón de la Picaora a cargo de Benicari.

Por la tarde, a las 17.00 horas, la carpa del aparcamiento de la piscina municipal acogerá el espectáculo familiar ‘Las Guerreras K-Pop’, un concierto tributo de gran formato que combina música en directo, coreografías y una cuidada puesta en escena. Además, a las 18.00 horas, habrá merienda con baile para los más mayores en el centro social San Felipe. El broche final lo pondrá el castillo de fuegos artificiales previsto a las 20.00 horas en la plaza España.

El concejal de Fiestas, Arturo Soler, anima a vecinos y visitantes a seguir disfrutando del Mig Any Fester, “manteniendo siempre el respeto por la tradición de los bous al carrer y el ambiente de convivencia”.