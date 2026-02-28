Cardenal Tarancón, mejor carroza en la Cabalgata del Ninot de Burriana 2026

La Cabalgata del Ninot de Burriana volvió a desplegar este sábado todo su ingenio, colorido y espíritu crítico en uno de los actos más emblemáticos del calendario fallero de la ciudad. La máxima triunfadora fue la carroza de la comisión Cardenal Tarancón, mientras que el premio al mejor ninot de carroza fue a parar a la Falla Chicharro.

Las comisiones se concentraron previamente en la plaza de la Generalitat, donde organizaron las carrozas y realizaron las habituales comprobaciones de seguridad antes de iniciar el desfile. A pocos metros del punto de salida, el jurado evaluó con atención la calidad de los conjuntos, mientras que desde la tribuna de autoridades el alcalde, Jorge Monferrer, acompañado por una amplia representación municipal, y las reinas falleras, Laura Sendra y Ana Olivas, junto a sus cortes de honor, siguieron cada detalle del espectáculo.

Actualidad y humor

Falla Cardenal Tarancón abrió su propuesta con una recreación de Las Meninas, mientras que Barri d’Onda apostó por la sátira histórica con Borriana no es Roma però també té història. Por su parte, Don Bosco recurrió al cine con Burrianic, una travesía irónica por la gestión municipal que acababa en hundimiento festivo.

Isabel Calpe

Societat de Caçadors revisitó cuentos clásicos desde la ironía y Centre Espanya transformó la política local en una baraja viviente. Escorredor puso el foco en la federación y los cambios organizativos y La Ravalera convirtió el consistorio en un gran tablero de juegos.

Barri La Vila estableció un paralelismo entre Brasil y Burriana; La Mercè ofreció una versión satírica de Peter Pan ambientada en el Ayuntamiento; Barri València viajó por los grandes circos del mundo; Quarts de Calatrava trasladó al público a Burriana convertida en una Francia idealizada; Plaça Chicharro escenificó una batalla simbólica por el poder; Sant Josep ironizó sobre el bingo fallero y Sant Blai convirtió la situación política en un lejano Oeste.

Ingenio, actualidad y humor desfilaron al ritmo de la música ante un público entregado. Este domingo 1 de marzo, a las 12.00 horas, será el turno del desfile infantil, en el que los más pequeños tomarán el relevo como protagonistas de la jornada.