Expectación máxima por una cita 'therian' en un pueblo de Castellón

El fenómeno therian, una corriente surgida en el ámbito digital y extendida a nivel global, ha ido ganando visibilidad en los últimos tiempos, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Se trata de personas que se identifican espiritualmente con animales y que, en muchos casos, lo expresan mediante máscaras artesanales y encuentros públicos. Lo que comenzó como una tendencia minoritaria en foros de internet ha terminado generando debates, curiosidad y, en algunos lugares, incluso convocatorias multitudinarias.

Esa creciente repercusión internacional ha tenido también su eco en localidades de la provincia de Castellón.

Eran las 18:30 horas y la Plaza Parroquial de Vinaròs no lucía como un sábado cualquiera. Entre el murmullo habitual de las terrazas y los paseantes, se mascaba una tensión diferente: la de la curiosidad pura. El motivo era una convocatoria que llevaba días circulando de forma viral por las redes sociales: la primera quedada therian' de la ciudad.

Imagen de la multitud congregada en la plaza. / Javier Flores

Sin embargo, a pesar de la multitud congregada y de los teléfonos móviles listos para grabar, el evento terminó siendo un fantasma. Hubo tan solo un intento de un niño que al parecer iba a disfrazarse pero se le abalanzó un tumulto de gente y tuvieron que intervenir los agentes de la Policia Local para protegerle y evitar que algo pudiera sucederle.

Una convocatoria anónima

Todo empezó a principios de esta semana con la difusión de un cartel de origen desconocido que comenzó a compartirse masivamente en grupos locales. En él se invitaba a los therians —personas que se identifican espiritualmente con animales luciendo máscaras artesanales— a reunirse en pleno centro histórico.

A la hora señalada, el ambiente era de expectación. Familias, adolescentes intrigados y vecinos que habían oído hablar del fenómeno en las noticias se agolpaban cerca de la iglesia. Pero los minutos pasaban y ningún joven con máscara de lobo, gato o zorro hizo acto de presencia.

La ausencia total de participantes ha levantado diversas teorías entre los asistentes, la más comentada que el cartel fuera una simple broma pesada para ver cuánta gente era capaz de movilizarse.