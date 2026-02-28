La Germandat dels Cavallers de la Conquesta, invitada de honor de la Rompida de la Hora de Almassora

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta será la invitada de honor de la XVIII Rompida de la Hora de Almassora. El esperado anuncio se realizó este sábado durante la segunda Gala Apassiona’t, organizada por Tambors de Passió, con la colaboración del Ayuntamiento de Almassora, en la Casa de la Cultura.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa, María Tormo; el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino; el presidente de Tambors de Passió, Damián Aguilella; miembros de la corporación municipal, así como representantes de la vida social y cultural de la localidad.

La Rompida de la Hora, uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa de Almassora, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, tendrá lugar en la madrugada del Jueves Santo en la plaza Mayor. Como es tradición, tras el sonido de las campanas de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora marcando las doce de la noche, el silencio dará paso al estruendo solemne y magistral de cerca de 300 tambores y bombos que harán vibrar el corazón de la Vila.

Uno de los momentos de la gala de Almassora. / Mediterráneo

Primer reconocimiento

En esta edición, el reconocimiento recaerá en la Germandat dels Cavallers de la Conquesta que este año celebra su 75º aniversario. Subieron al escenario el Prohom de la Germandat, Héctor Prades, y Na Violant d’Hongria, Victoria Arcos, quienes recibieron el reconocimiento de manos de la alcaldesa y del presidente de Tambors de Passió.

“Hoy celebramos mucho más que el sonido de un tambor. Celebramos el compromiso de hombres y mujeres que mantienen vivas nuestras tradiciones y engrandecen nuestra identidad como pueblo”, remarcó la alcaldesa.

Subieron al escenario el Prohom de la Germandat, Héctor Prades, y Na Violant d’Hongria, Victoria Arcos, quienes recibieron el reconocimiento de manos de la alcaldesa y del presidente de Tambors de Passió. / Mediterráneo

Tormo subrayó que la Rompida de la Hora es “uno de los momentos más emocionantes que vivimos cada año, un acto que nos hermana y que proyecta el nombre de Almassora más allá de nuestras fronteras”.

Cartel ganador

La gala incluyó también la entrega de premios del concurso fotográfico, cuya obra ganadora ha sido La passió de tot un poble, del artista burrianense Carlos Seglar Cabrera, el homenaje a CaixAlmassora y la presentación del cartel anunciador de 2026.

La alcaldesa María Tormo, durante la gala. / Mediterráneo

Este año se han presentado 45 obras procedentes de toda España para ilustrar el cartel anunciador. El ganador ha sido el diseñador guipuzcoano Ángel Blanco Egoscozábal con su obra La nit que ressona.