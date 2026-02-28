El Mig Any Fester y el Carnaval llenan l'Alcora de música y disfraces: las imágenes

El Ayuntamiento de l’Alcora ha celebrado este sábado el Mig Any Fester junto al Carnaval después de que la cita prevista inicialmente tuviera que aplazarse debido a la alerta roja por fuertes rachas de viento que se registró en la provincia semanas atrás.

La programación se ha concentrado en la Pista Jardín y ha mantenido el formato planteado originalmente: una jornada festiva continua que combina ambiente de calle, música en directo, animación y gastronomía.

El Mig Any Fester marca el ecuador hacia las Fiestas del Cristo de la capital de l'Alcalatén, que se desarrollan entre finales de agosto y principio de septiembre, y vuelve a compartirse con el Carnaval en un mismo día.

Charanga, paella y música durante toda la jornada

La actividad arrancó a las 12.00 horas con la Xaranga Show Skape, que recorrió el trayecto desde la plaza España hasta la Pista Jardín animando las calles. A las 14.00 horas tuvo lugar la paella monumental y, a continuación la actuación del grupo La Popera, además de un videomatón festivo.

La música continúa con la sesión de DJ Ocultas y, ya a medianoche, está previsto que la jornada culmine con el Macrofestival Bandalay, ambientado en temática de Carnaval.

Desde el Ayuntamiento de la villa ceramista se animó días atrás a la participación de la ciudadanía y a acudir disfrazada para reforzar el ambiente festivo en una de las jornadas previas al inicio de la primavera, y la respuesta fue inmejorable ya que alrededor de 1.500 personas han participado en esta intensa y divertida jornada.

Música en el Mig Any Fester y el Carnaval de l'Alcora. / R. D. A.

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento, Vanessa Periz, agradece a las peñas y a toda la ciudadanía en general su participación “para vivir y compartir una jornada festiva de hermandad y convivencia y pasar un buen rato”, agradeciendo de forma especial a la Comisión de Fiestas y de los pubs y bares en la organización y contribución del Mig Any Fester.

Se trata de una iniciativa que empezó hace cuatro años con una gran éxito y desde el Ayuntamiento confían que también se consolide en la agenda de ocio de la ciudad como también está pasando con la iniciativa de La Kintà.

Noticias relacionadas

Paella en l'Alcora. / R. D. A.

Por último, Periz destaca que es bueno que se consoliden estas fiestas con éxito como lo están haciendo, además de por la parte festiva y de impulso de la agenda de ocio local, también por el impacto positivo que tienen en la economía local, en bares, restaurantes, pubs, y comercios en general, y siempre todo con el lema municipal de L'Alcora Viva.