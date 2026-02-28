Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una multitudinaria Crida da inicio a las Fallas 2026 de Benicarló

La plaza del Ayuntamiento vibra con el anuncio oficial de las fiestas josefinas, entre pólvora, emoción y protagonismo de las máximas representantes falleras

Alba Boix

Alba Boix

Benicarló

La plaza del Ayuntamiento de Benicarló ha acogido este sábado el acto inaugural de sus Fallas 2026. La Crida desde los balcones del consistorio ha reunido a miles de vecinos y vecinas de las 14 comisiones falleras para celebrar, todos a una, que la ciudad inicia sus esperadas fiestas josefinas.

La fallera mayor de Benicarló, Noâ Pegueroles; y la fallera mayor infantil, Yune Sánchez, acompañadas por el alcalde, Juanma Cerdá, han sido las encargadas de anunciar el comienzo de las Fallas. Ante aplausos, disparos de cohetes y el canto del himno de la Comunitat Valenciana, las representantes de la Junta Local Fallera han salido a los balcones del ayuntamiento para dedicar unas emotivas palabras a toda la población. La concejala del área, Sonia Foix, ha acompañado a la presidenta y a la vicepresidenta de la Junta Local en este acto, que ha arrancado con un tardeo y continuará por la noche hasta la madrugada.

El viernes por la tarde en el Mucbe se celebró la presentación de la Mare de Déu, cuya imagen ha sido restaurada tras 18 años por Santiago Soto. La talla de la Virgen lucirá en la ofrenda de flores sobre el altar el 15 de marzo. La próxima cita del calendario fallero llegará el sábado con la cabalgata del Ninot por las calles de la ciudad.

