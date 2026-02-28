Nules mantiene su apuesta por no dejar un solar urbanizable sin tramitar: el pleno reactiva dos

Desde la legislatura pasada, uno de los objetivos del equipo de gobierno de Nules era facilitar el desbloqueo de todas las áreas pendientes de urbanización en el municipio. En el pleno municipal celebrado este viernes, se ha avanzado en el trámite para la reactivación de dos solares en pleno casco urbano.

Como explica el concejal de Urbanismo, César Estañol, se trata de las unidades de ejecución EU-9 y EU-10 contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En concreto, son los dos solares que se encuentran entre el Grupo Inés Alcázar y el Local Multifuncional, junto a la vía del tren.

Señala que se trata de dos áreas «que ya están parcialmente ejecutadas», pero en las que no se pueden conceder licencias de construcción «sin pasar por la urbanización de unas calles que ya están abiertas».

El trámite al que ha dado luz verde el pleno ha consistido en «hacer una aclaración al PGOU para que por medio de una actuación aislada, lo que supone un proceso más fácil y rápido, para que así se puedan dar esas licencias y edificar, contemplando la parte de urbanización que requiera la edificación que se plantee».

Uno de los solares es en la actualidad un aparcamiento que da servicio a los vecinos, pero en especial a los usuarios del mercado de los miércoles. El otro, el que linda con el Local Multifuncional, no tiene ningún uso.

Traspaso de titularidad

Otro de los acuerdos del pleno afecta a la titularidad del edificio municipal en el que la Generalitat presta el servicio de Centro Especializado de Atención al Mayor (CEAM).

En concreto, se planteaba «la mutación demanial externa del inmueble», lo que viene a ser, de una manera más coloquial, el traspaso de la titularidad del edificio, de manera que pase del Ayuntamiento a manos de la Generalitat.

El concejal de Edificios Municipales, Adrián Sorribes, explica que en su momento, se firmó un acuerdo por el cual se cedía el uso del inmueble a la administración autonómica por un plazo de 30 años, un plazo que ha finalizado. El gobierno valenciano, para no tener que seguir firmando esos acuerdos «nos ha propuesta hacerse cargo del edificio, de manera que cualquier ampliación o reforma que se necesite acometer pueda realizarse sin problemas, porque será suyo».

El Ayuntamiento considera que es una opción positivo, porque, entre otras cosas, «garantiza que el servicio no se trasladará a otro lugar en el futuro». La única condición que se ha puesto es que «la capilla de Sant Blai, que forma parte del inmueble, se quede de titularidad municipal», y así se hará.