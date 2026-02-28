Onda celebra el talento local: Amado Ortells, diseñador de alta costura, recibe el Seny Onder por sus más de 55 años de carrera

El Ayuntamiento de Onda ha acompañado una nueva edición del Seny Onder, una de las distinciones honoríficas más emblemáticas de la ciudad, que este año ha recaído por unanimidad en el diseñador y peletero ondense, Amado Ortells Villalba, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su vínculo con su localidad natal.

El fallo ha sido emitido por el jurado del Ateneo Cultural y Mercantil de Onda, que ha valorado especialmente los más de 55 años de carrera de Ortells en el ámbito de la alta costura, así como su proyección nacional e internacional, llevando el nombre de Onda a escenarios de la moda en ciudades como Castellón, Valencia o Miami.

La gala institucional de entrega del galardón ha reunido a representantes institucionales, tejido asociativo y ciudadanía, en un acto que ha puesto en valor el talento local y su capacidad para situar a Onda como referente cultural más allá de sus fronteras. En este contexto, la alcaldesa, Carmina Ballester, ha subrayado: “Las manos de Amado han vestido a las mujeres más influyentes del mundo y, por lo tanto, han vestido todas ellas un trocito de Onda”. “El Seny Onder del Ateneo es el reconocimiento que merecía de su pueblo, el más sentido, el más emotivo y admirado para miles de ondenses”, ha añadido.

Trayectoria de excelencia y proyección internacional

Nacido en Onda, Amado Ortells inició desde muy joven su formación artística y creativa, un camino que le conduciría a consolidarse como referente de la alta costura y el diseño de moda. A lo largo de más de cinco décadas de carrera ha sabido reinventarse, superar adversidades y construir un estilo propio marcado por la elegancia y el cuidado artesanal de cada pieza.

Su obra le ha permitido relacionarse con destacadas figuras del ámbito cultural y artístico, como Sara Montiel, además de compartir su experiencia vital a través de una obra autobiográfica de carácter benéfico presentada en el propio Ateneo de Onda. Una trayectoria que el jurado ha considerado merecedora del Seny Onder por encarnar valores como el esfuerzo, la tenacidad, la excelencia profesional y el profundo arraigo a la identidad ondense.

Con este reconocimiento, Onda continúa impulsando y visibilizando el talento local que contribuye a proyectar la ciudad en ámbitos culturales, creativos y profesionales de primer nivel, reforzando su compromiso con el orgullo de pertenencia y la puesta en valor de quienes hacen grande el nombre de Onda dentro y fuera de sus fronteras.