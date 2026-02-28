El PP de Burriana exige la retirada del decreto de Sánchez de regularización masiva de extranjeros

El Partido Popular de Burriana ha presentado una iniciativa para su debate en el próximo pleno municipal en la que manifiesta su firme rechazo al proyecto de Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez. Según la moción, esta medida supondrá una regularización masiva, generalizada y sin condiciones de extranjeros en situación irregular, "lo que representa una quiebra de la lealtad europea y del marco normativo del espacio Schengen".

El presidente y portavoz del PP en Burriana, Alejandro Clausell, ha defendido que la política migratoria debe ser seria, ordenada y vinculada al mercado laboral. "Decimos un 'no' rotundo a las regularizaciones masivas y automáticas", ha afirmado Clausell. "La regularización no puede ser un premio colectivo por el mero paso del tiempo, sino una decisión individual, evaluada caso a caso, con criterios claros y exigentes. Lo mismo sucede con la nacionalidad: debe ser un mérito, no un derecho".

Antecedentes penales

Desde el PP de Burriana se afirma que "apuestan por un sistema de criterios objetivos y verificables donde solo puedan regularizar su situación quienes acrediten, trabajo, cotización y formación, así como el conocimiento del idioma e integración". Además, se debe acreditar “la ausencia fehaciente de antecedentes penales o policiales, mediante controles efectivos y no simples declaraciones responsables. No se puede tolerar que inmigrantes en la cárcel estén preparando la documentación para la regularización masiva que pretende Sánchez”.

Clausell subraya que “España atraviesa un caos migratorio sin precedentes, convirtiéndose en la principal puerta de entrada de la inmigración ilegal en la UE. Unos datos que según Funcas, actualmente residen en España 840.000 inmigrantes en situación irregular, una cifra alarmante frente a los 107.000 registrados en 2017”.

"Esta medida de Sánchez es un mensaje devastador que dice que incumplir la ley es rentable", ha señalado el portavoz popular. Clausell también ha advertido sobre el alcance inédito de esta propuesta, que podría desencadenar efectos “en cadena a través de reagrupaciones familiares, aumentando la presión sobre los servicios públicos y favoreciendo a las mafias que trafican con personas”.

Noticias relacionadas

Finalmente, la propuesta del PP de Burriana insta al Gobierno a garantizar el retorno ordenado de quienes no cumplan los requisitos, mediante programas coordinados con la Unión Europea. Asimismo, se exige la expulsión automática de aquellos nacionales de terceros países que cometan delitos graves, sean reincidentes o incurran en fraude documental. "Instamos al Gobierno de España a actuar con lealtad institucional y a respetar el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, reforzando el control de fronteras y eliminando incentivos que solo alimentan el efecto llamado", ha concluido Alejandro Clausell.