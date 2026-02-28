Vinaròs impulsa un plan de choque para renovar el asfaltado urbano
El Ayuntamiento destina 250.000 euros a reasfaltar las vías más transitadas
El Ayuntamiento de Vinaròs ha activado un plan especial de asfaltado con una inversión cercana a los 250.000 euros para renovar algunas de las calles con mayor tránsito del municipio, tanto en el casco urbano como en zonas del extrarradio.
El concejal de Obras y Servicios, Josué Brito, ha señalado que esta intervención da respuesta a una reivindicación vecinal que se arrastra desde hace años, motivada por el progresivo deterioro del firme debido a la falta de actuaciones estructurales en la última década. Según ha explicado, la prioridad es reforzar la seguridad vial, además de mejorar la imagen de la ciudad. Las vías incluidas en esta actuación el Camí de Sant Gregori, que ya se ha iniciado, la calle Cervol, la calle San Joaquin, la avenida Picasso, la avenida Castellón, la avenida Febrer de la Torre (donde se reorganizará el estacionamiento pasando de batería a línea para incrementar el número de plazas) y la calle San Cristóbal, incluyendo la glorieta de Jovellar y la plaza de los Tres Reyes.
El edil ha lamentado el retraso en el inicio de las obras, atribuyéndolo a las lluvias registradas en los últimos meses, que impedían ejecutar el asfaltado con garantías técnicas. Con la mejora del tiempo, también está previsto que la brigada municipal actúe en los aparcamientos públicos provisionales, que habían quedado afectados por el barro acumulado.
Brito ha avanzado que esta campaña constituye una primera fase y que ya se está gestionando un segundo proyecto para seguir renovando el pavimento en otras calles del centro que aún presentan un estado deficiente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
- La farmacéutica más veterana de Benicàssim inicia su jubilación tras toda una vida cuidando a sus vecinos
- Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales
- El primer gran encuentro de emboladores de la Comunitat Valenciana sitúa a un pueblo de Castellón en el epicentro taurino