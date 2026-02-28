Vinaròs impulsa un plan de choque para renovar el asfaltado urbano

El Ayuntamiento de Vinaròs ha activado un plan especial de asfaltado con una inversión cercana a los 250.000 euros para renovar algunas de las calles con mayor tránsito del municipio, tanto en el casco urbano como en zonas del extrarradio.

El concejal de Obras y Servicios, Josué Brito, ha señalado que esta intervención da respuesta a una reivindicación vecinal que se arrastra desde hace años, motivada por el progresivo deterioro del firme debido a la falta de actuaciones estructurales en la última década. Según ha explicado, la prioridad es reforzar la seguridad vial, además de mejorar la imagen de la ciudad. Las vías incluidas en esta actuación el Camí de Sant Gregori, que ya se ha iniciado, la calle Cervol, la calle San Joaquin, la avenida Picasso, la avenida Castellón, la avenida Febrer de la Torre (donde se reorganizará el estacionamiento pasando de batería a línea para incrementar el número de plazas) y la calle San Cristóbal, incluyendo la glorieta de Jovellar y la plaza de los Tres Reyes.

El concejal de Vinaròs, Josué Brito. / J. Flores

El edil ha lamentado el retraso en el inicio de las obras, atribuyéndolo a las lluvias registradas en los últimos meses, que impedían ejecutar el asfaltado con garantías técnicas. Con la mejora del tiempo, también está previsto que la brigada municipal actúe en los aparcamientos públicos provisionales, que habían quedado afectados por el barro acumulado.

Noticias relacionadas

Las obras ya han empezado en algunas zonas. / J. Flores

Brito ha avanzado que esta campaña constituye una primera fase y que ya se está gestionando un segundo proyecto para seguir renovando el pavimento en otras calles del centro que aún presentan un estado deficiente.