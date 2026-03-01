Más de 100 ondenses colaboran en la plantación de vegetación del renovado Parque de las Tres Culturas
El Ayuntamiento impulsa la naturalización del espacio, sumando especies vegetales a su jardín comestible y mejorando la accesibilidad para los vecinos
Más de 100 ondenses han participado en la jornada de plantación celebrada en el Parque de las Tres Culturas, contribuyendo a incorporar nueva vegetación natural que complementa el jardín comestible, dentro del proyecto de renovación del espacio.
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y abierta a toda la ciudadanía, ha permitido reforzar el arbolado y la naturalización del parque, sumando especies que enriquecen el entorno y favorecen la biodiversidad. Familias, jóvenes y vecinos han querido implicarse activamente en esta mejora, participando en una actuación que embellece el parque y fomenta la concienciación ambiental y el cuidado del espacio público.
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Cada árbol que plantamos es una apuesta por una Onda más natural, más sostenible y con espacios pensados para las familias”. Asimismo, ha subrayado: “Seguimos avanzando en la creación de parques más verdes, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de nuestros vecinos”.
Onda Bonica más natural
El jardín comestible, que cuenta con más de 40 árboles frutales, se configura como el elemento central de esta transformación. A esta actuación, dentro de la iniciativa ‘Onda Bonica más natural’ se suma ahora la vegetación natural plantada por la ciudadanía, junto a elementos como bebederos para aves y hoteles para insectos, que contribuirán a consolidar un ecosistema urbano más equilibrado.
Este nuevo entorno permitirá reforzar el carácter didáctico del parque, acercando a los más pequeños al conocimiento del ciclo de las plantas y al respeto por la naturaleza.
Avance obras
La plantación se enmarca en el proyecto integral de mejora del Parque de las Tres Culturas, cuyas obras avanzan a buen ritmo. La actuación ya ha culminado la nivelación del espacio para eliminar desniveles y barreras arquitectónicas, dejándolo a una única altura y mejorando así la accesibilidad, la seguridad y la comodidad para todos los usuarios.
Además, el proyecto se ha completado con la instalación de nuevos juegos infantiles, reforzando el carácter familiar del parque y consolidando la apuesta municipal por más arbolado y más zonas verdes en la ciudad.
