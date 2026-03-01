Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 100 ondenses colaboran en la plantación de vegetación del renovado Parque de las Tres Culturas

El Ayuntamiento impulsa la naturalización del espacio, sumando especies vegetales a su jardín comestible y mejorando la accesibilidad para los vecinos

Familias, jóvenes y vecinos han querido implicarse activamente en esta mejora.

Familias, jóvenes y vecinos han querido implicarse activamente en esta mejora. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Más de 100 ondenses han participado en la jornada de plantación celebrada en el Parque de las Tres Culturas, contribuyendo a incorporar nueva vegetación natural que complementa el jardín comestible, dentro del proyecto de renovación del espacio.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y abierta a toda la ciudadanía, ha permitido reforzar el arbolado y la naturalización del parque, sumando especies que enriquecen el entorno y favorecen la biodiversidad. Familias, jóvenes y vecinos han querido implicarse activamente en esta mejora, participando en una actuación que embellece el parque y fomenta la concienciación ambiental y el cuidado del espacio público.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Cada árbol que plantamos es una apuesta por una Onda más natural, más sostenible y con espacios pensados para las familias”. Asimismo, ha subrayado: “Seguimos avanzando en la creación de parques más verdes, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de nuestros vecinos”.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha participado en la jornada.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha participado en la jornada. / MEDITERRÁNEO

Onda Bonica más natural

El jardín comestible, que cuenta con más de 40 árboles frutales, se configura como el elemento central de esta transformación. A esta actuación, dentro de la iniciativa ‘Onda Bonica más natural’ se suma ahora la vegetación natural plantada por la ciudadanía, junto a elementos como bebederos para aves y hoteles para insectos, que contribuirán a consolidar un ecosistema urbano más equilibrado.

Este nuevo entorno permitirá reforzar el carácter didáctico del parque, acercando a los más pequeños al conocimiento del ciclo de las plantas y al respeto por la naturaleza.

Avance obras

La plantación se enmarca en el proyecto integral de mejora del Parque de las Tres Culturas, cuyas obras avanzan a buen ritmo. La actuación ya ha culminado la nivelación del espacio para eliminar desniveles y barreras arquitectónicas, dejándolo a una única altura y mejorando así la accesibilidad, la seguridad y la comodidad para todos los usuarios.

Además, el proyecto se ha completado con la instalación de nuevos juegos infantiles, reforzando el carácter familiar del parque y consolidando la apuesta municipal por más arbolado y más zonas verdes en la ciudad.

