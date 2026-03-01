Burriana entrega todos los premios de la Cabalgata del Ninot 2026: descubre los ganadores
La Llar Fallera acoge el acto de entrega de galardones a las mejores comparsas y personajes del fin de semana
La Llar Fallera de Burriana ha acogido este domingo la entrega de premios a las mejores comparsas y personajes de la Cabalgata del Ninot 2026 en sus categorías adulta e infantil, celebradas este fin de semana.
Los ganadores han resultado:
– Mejor comparsa adulta: Falla Barri La Mercé.
– Mejor Personaje adulto: “Marqués de la Rialla Verda” de la Falla Barri València.
– Mejor comparsa infantil: Falla Barri València.
– Mejor Personaje infantil: “L’Espantaocells: protectora de la collita” de la Falla Barri Quarts de Calatrava.
Barri València gana como mejor carroza infantil en Burriana
Además, también se han otorgado los premios de las competiciones de truc, guiñote, parchís y el concurso de Teatro en Valenciano, en el que han participado las comisiones de Burriana:
– Pareja ganadora del Truc: Jorge Marañón y David San Vicente de la falla Barri La Mota.
– Pareja ganadora del Guiñote: Ximo Queral y Alexis Sales de la falla Societat Centre Espanya.
– Equipo ganador del Parchís: Beni Cifuentes, Maria José Charbrera y Adriana Cifuentes de la falla Barri València.
Ganadores del Teatro en Valenciano
También se ha hecho entrega de los galardones del Teatro en Valenciano, siendo los agraciados:
– Primer premio: “Rodalies” de la Falla Plaça Chicharro.
– Mejor actor de reparto: Vicente Cantos por la obra “Rodalies” de la Falla Plaça Chicharro.
– Mejor actriz de reparto: Silvia Navarro por la obra “Paternitat sense IVA” de la Falla Barri d’Onda.
– Mejor actor: Jose Luis Aleixandre por la obra “Al Templat” de la Falla Don Bosco.
– Mejor actriz: Ana Muñoz por la obra “En un lloc de triana” de la Falla Societat Centre Espanya.
– Mejor dirección: Emilio Dàvila por la obra “Al Templat” de la Falla Don Bosco.
– Mejor texto inédito: Maria Dolores Delgado y Vicenta Garí por la obra “Rodalies” de la Falla Plaça Chicharro.
– Mejor vestuario: “En un lloc de triana” de la Falla Societat Centre Espanya.
– Mejor escenario: “Al Templat” de la Falla Don Bosco.
En el acto de entrega de premios han estado presentes el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí; la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix; y las reinas falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, así como miembros de la corporación municipal. El equipo de gobierno ha felicitado a todas las comisiones por el gran nivel artístico mostrado.
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
- La farmacéutica más veterana de Benicàssim inicia su jubilación tras toda una vida cuidando a sus vecinos
- Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
- Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón