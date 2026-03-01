Burriana entrega todos los premios de la Cabalgata del Ninot 2026: descubre los ganadores

La Llar Fallera de Burriana ha acogido este domingo la entrega de premios a las mejores comparsas y personajes de la Cabalgata del Ninot 2026 en sus categorías adulta e infantil, celebradas este fin de semana.

Los ganadores han resultado:

– Mejor comparsa adulta: Falla Barri La Mercé.

– Mejor Personaje adulto: “Marqués de la Rialla Verda” de la Falla Barri València.

– Mejor comparsa infantil: Falla Barri València.

– Mejor Personaje infantil: “L’Espantaocells: protectora de la collita” de la Falla Barri Quarts de Calatrava.

Además, también se han otorgado los premios de las competiciones de truc, guiñote, parchís y el concurso de Teatro en Valenciano, en el que han participado las comisiones de Burriana:

– Pareja ganadora del Truc: Jorge Marañón y David San Vicente de la falla Barri La Mota.

– Pareja ganadora del Guiñote: Ximo Queral y Alexis Sales de la falla Societat Centre Espanya.

– Equipo ganador del Parchís: Beni Cifuentes, Maria José Charbrera y Adriana Cifuentes de la falla Barri València.

Ganadores del Teatro en Valenciano

También se ha hecho entrega de los galardones del Teatro en Valenciano, siendo los agraciados:

– Primer premio: “Rodalies” de la Falla Plaça Chicharro.

– Mejor actor de reparto: Vicente Cantos por la obra “Rodalies” de la Falla Plaça Chicharro.

– Mejor actriz de reparto: Silvia Navarro por la obra “Paternitat sense IVA” de la Falla Barri d’Onda.

– Mejor actor: Jose Luis Aleixandre por la obra “Al Templat” de la Falla Don Bosco.

– Mejor actriz: Ana Muñoz por la obra “En un lloc de triana” de la Falla Societat Centre Espanya.

– Mejor dirección: Emilio Dàvila por la obra “Al Templat” de la Falla Don Bosco.

– Mejor texto inédito: Maria Dolores Delgado y Vicenta Garí por la obra “Rodalies” de la Falla Plaça Chicharro.

– Mejor vestuario: “En un lloc de triana” de la Falla Societat Centre Espanya.

– Mejor escenario: “Al Templat” de la Falla Don Bosco.

En el acto de entrega de premios han estado presentes el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí; la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix; y las reinas falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, así como miembros de la corporación municipal. El equipo de gobierno ha felicitado a todas las comisiones por el gran nivel artístico mostrado.