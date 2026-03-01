Barri València gana como mejor carroza infantil en Burriana

La Cabalgata del Ninot Infantil ha convertido este domingo Burriana en un gran escenario al aire libre, donde la fantasía, el ingenio y la puesta en escena de las 19 comisiones han marcado el pulso de la fiesta. El desfile, uno de los actos más multitudinarios del programa fallero, ha vuelto a evidenciar el peso de la cantera y el trabajo colectivo que hay detrás de cada propuesta.

En el apartado de premios, el jurado otorgó el galardón a la mejor carroza a Barri València, mientras que el reconocimiento a la mejor comparsa infantil, mejor comparsa adulta, mejor personaje infantil y el de mejor personaje adulto se desvelará a partir de las 18.00 horas.

Escenas de fantasía

La comitiva abrió con propuestas cargadas de fantasía y escenas llenas de color. Cardenal Tarancón presentó un recorrido por los cuatro elementos culminado por el Dios del Mar, mientras Barri d’Onda trasladó al público a un luminoso Welcome to Las Vegas, con crupieres, bailarinas y su reina del juego como figura central.

La Falla Don Bosco invitó a adentrarse en Insectopia, un diminuto universo de mariquitas, abejas y libélulas protegido por un arácnido. Caçadors rindió homenaje a Gaudí con un desfile pedagógico sobre el trencadís, la forja y las formas orgánicas, culminando con la Sagrada Familia como símbolo de su legado arquitectónico.

El viaje continuó hasta el Carnaval de Venecia de la mano de Centre Espanya, que explicó la historia con máscaras, arlequines y Giacomo Casanova; y se endulzó con Escorredor, que recreó un completo universo navideño presidido por una casita de jengibre.

Isabel Calpe

La Vila narró el proceso de la seda hasta convertirse en espolí valenciano, con la Psique d’Espolí como espíritu protector; La Bosca homenajeó a Jaume I, mientras La Mercé desplegó un alegato a la belleza de la Tierra a través de sus cuatro elementos, con el dios del mar como protagonista.

La magia tomó forma con Barri València, donde brujas y hechiceros llenaron de misterio el recorrido. Club 53 presentó a Kali, diosa hindú; Quarts de Calatrava celebró el festival de la cosecha entre mazorcas, espantapájaros y un tributo al campo; y Chicharro reivindicó la identidad de las fiestas con su emperatriz fallera, símbolo de unión entre comisiones.

Los mares volvieron a cobrar protagonismo con Poseidón en Barri La Mota, mientras Sant Blai llevó al público a tierras vikingas con su versión de Cómo entrenar a tu dragón, donde el personaje principal simbolizó la fuerza de la amistad. El resto de comisiones completaron un desfile que volvió a demostrar la implicación y creatividad del mundo fallero local.

Próximos actos

La programación de las fiestas josefinas se acelera y el próximo domingo 8 de marzo será una jornada intensa que comenzará a las 08.00 horas con la Macrodespertà desde la plaça la Mercé hasta el Ayuntamiento. Tras coger fuerzas con un almuerzo, a las 12.00 horas la plaza Mayor acogerá el homenaje póstumo a Javier Navarro Palau y la entrega de las máximas recompensas de la Junta Local Fallera y Junta Central Fallera.