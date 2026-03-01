La Crida da el pistoletazo de salida a las Fallas 2026 en Almenara

Con la llegada del mes de marzo, la falla El Compromís de Almenara ha celebrado la tradicional Crida, el acto que marca el inicio oficial de las fiestas josefinas en la localidad.

La Plaza de la Font ha sido el escenario elegido para la celebración de este evento festivo, que abre la puerta a unas semanas intensas de actividades, convivencia y tradición fallera en el municipio.

El acto ha contado con la participación de la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, quien ha querido acompañar a la comisión fallera en este momento tan significativo, mostrando el respaldo institucional a una de las celebraciones más arraigadas del calendario festivo local.

Gran expectación en la plaza de la Font de Almenara. / Miguel Ángel Sánchez

Asimismo, representantes del mundo fallero de La Vall d'Uixó y Segorbe han estado presentes en el acto, reforzando los lazos entre municipios y el espíritu de hermandad que caracteriza a las Fallas.

Noticias relacionadas

Con la Crida, Almenara da el pistoletazo de salida a unas fiestas que combinan tradición, cultura y participación vecinal, consolidándose como uno de los momentos más esperados del año para falleros y vecinos.