Un pueblo bonito de Castellón repite como frente de la Segunda Guerra Mundial: batalla en la plaza y asaltos a casas

Culla, uno de los cuatro municipios de Castellón que pertenecen a la red de pueblos bonitos de España, ha vuelto a cambiar de siglo este fin de semana.

Sus empedradas calles se han transformado una edición más en un escenario de la Segunda Guerra Mundial con la recreación Operación Erika, una cita que, año tras año, aprovecha la fuerza visual del municipio para trasladar al visitante a uno de los episodios clave del frente europeo: el asedio a Bastogne (Bastoña), donde la resistencia estadounidense empezó a inclinar el final de la contienda en 1944.

Galería de fotos de la recreación de la Segunda Guerra Mundial en Culla /

Tras el montaje de los campamentos y la recepción de los distintos grupos el viernes (una especie de traslado previo en el que el pueblo empezó a llenarse de uniformes, material de época y pequeñas escenas que anunciaban lo que vendría después), este sábado fue la jornada central de la programación. Después de un almuerzo de hermandad, los bandos terminaron de colocarse. Por un lado, la reunión de las tropas del Eje; por otro, el establecimiento de las posiciones aliadas en el campamento de la plaza, con esa vida normal de campamento que suele atraer a curiosos incluso antes de que empiece la batalla.

A mediodía, se pasó a la acción con el ataque del Eje a las tropas aliadas, que forzó una retirada y el repliegue hacia una línea defensiva en las afueras. Y ahí, en la práctica, el pueblo hizo de plató. La plaza de La Setena se convirtió en campo de batalla y las calles adyacentes en corredores de maniobra. Para ganar inmersión, la recreación no se quedó en el escenario evidente, sino que ocupó también casas de las inmediaciones. Una de ellas acogió una rendición en directo, que provocó que la línea entre espectáculo y escena bélica se volviera, por momentos, muy fina.

Los vehículos de época no faltaron. / Mediterráneo

Con el avance frenado, el guion se movió hacia el terreno de mandos y jerarquías. Parte del Eje se quedó en el campamento para levantar el puesto de mando de cara a la visita del Marshall, mientras el resto completaba su papel dentro de la historia y el pueblo entero funcionaba como una base en la que convivían el combate, la logística y la vida militar cotidiana. No era solo batalla: también eran centros de mando y control, hospitales, tiendas de campaña y material que reproducía tanto al ejército aliado como al alemán, con el apoyo de vehículos de época, incluso.

Actividades para este domingo

El broche del sábado llegó con la búsqueda y caza de tropas aliadas refugiadas por la resistencia en casas del pueblo y este domingo (a partir de las 11.30 horas) las actividades continuarán con el ataque aliado al campamento alemán y la posterior rendición del mando alemán, además de un desfile y formación en la plaza, y un cierre con homenaje a los caídos, entrega de condecoraciones y agradecimiento a los asistentes antes de la comida de despedida.

Un año más, la asociación Sturmtrupper, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado esta gran cita histórica, en la que han participado medio centenar de recreacionistas llegados de distintos puntos de España.