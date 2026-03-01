El I Encuentro de Emboladores de la Comunitat Valenciana se celebra en este pueblo de Castellón: Todos los detalles

Orpesa vivió este sábado una jornada que ya forma parte de la historia reciente del bou embolat. El I Encuentro de Emboladores de la Comunitat Valenciana convirtió la plaza de toros en punto de referencia del colectivo y dejó la imagen más simbólica del día en el centro del ruedo: el homenaje en vida a ocho emboladores veteranos que recibieron el reconocimiento público por décadas de trayectoria.

El encuentro estuvo organizado por la Unión de Emboladores de la Comunitat Valenciana, con la colaboración de la Peña Sense DNI de Orpesa y el Ayuntamiento, que facilitó el recinto y la infraestructura necesaria para desarrollar una programación que combinó reflexión, espectáculo y reconocimiento.

La exposición reunió 160 fotografías en la carpa multiusos. / MEDITERRÁNEO

La cita reunió a 42 cuadrillas procedentes de Castellón, Valencia, Alicante, Zaragoza y las Terres de l’Ebre, dentro de una Unión que agrupa a 60 cuadrillas y cerca de 800 emboladores.

Desde primera hora, la carpa multiusos concentró la actividad con la inauguración de la exposición Bou embolat, la nostra passió, que mostró 160 fotografías junto a material tradicional de embolar, y con un coloquio técnico en el que participaron Miguel Ángel Guillén, Luis Maicas, la veterinaria Paula Martínez y el ganadero Germán Vidal, bajo la moderación de Javier Más Montesinos.

La charla congregó a numerosos aficionados del mundo del toro. / MEDITERRÁNEO

Tras el coloquio matinal, la organización celebró un acto de reconocimiento a 41 personas vinculadas al mundo del bou embolat, entre autoridades, presidentes de asociaciones y federaciones, medios de comunicación, médicos y veterinarios.

La Unión quiso agradecer públicamente el respaldo y el trabajo desarrollado durante años en defensa y promoción de la modalidad, en un gesto colectivo que reforzó el carácter reivindicativo y de unión que marcó toda la jornada.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a los veteranos. / CALABUIG

Sin embargo, fue por la tarde cuando el encuentro alcanzó su momento más emotivo. En el centro del ruedo y ante el aplauso cerrado del público, la Unión distinguió a ocho referentes históricos del bou embolat, mayores de 70 años: José Salvador Bueno Marcos, de Borbotó; José Moreno Meléndez, de Benifairó de les Valls; José Salvador Badía, de Onda; Manuel Zamora Blanca, de Moncada; Ramón Andrés Sanchís, de Carpesa; Manuel Vicent León, de Massalfassar; Jaume Català Català, de Puçol; y Ramón Blasco Sierra, de Altura. El gesto, celebrado en vida —algo inédito hasta ahora en este formato—, puso en valor trayectorias de más de medio siglo vinculadas al toro embolado.

Reconocimiento, espectáculo y carácter solidario

La actividad taurina arrancó al mediodía con la exhibición de novillas enfundadas de la ganadería Bous de la Ribera. En ese marco, la peña Sense DNI entregó el IV Premio al Mejor Novillero de la Feria de la Magdalena 2025 a Eduardo Ruiz de Velasco, de la Escuela Taurina de Palencia, quien posteriormente realizó una tienta ante el público.

Uno de los momentos de toro embolado en la plaza de Orpesa. / CALABUIG

La jornada continuó con la comida de hermandad, que reunió a cerca de 500 personas, y con un desafío musical de cuadrillas que aportó ambiente festivo al encuentro. Por la tarde, la ganadería Sergio Rua protagonizó una nueva exhibición y los más pequeños participaron en emboladas infantiles con carretones, una iniciativa pensada para enseñar y garantizar el relevo generacional.

El cierre llegó con la embolada de dos toros de la ganadería Javier Tárrega 'El Gallo', antes del acto de clausura.

La entrada tuvo un precio simbólico de cinco euros y la recaudación se destinará íntegramente a la asociación contra el cáncer y a la asociación del alzhéimer de Orpesa. El primer gran Encuentro de Emboladores no solo celebró el décimo aniversario de la Unión, sino que dejó en Orpesa una imagen de unidad y emoción en una de las jornadas más importantes del calendario taurino valenciano.