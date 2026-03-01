‘Las Guerreras K-Pop’ y la merienda para mayores cierran el Mig Any Fester de Almassora

Almassora ha vivido este domingo la última jornada del Mig Any Fester con una programación variada que ha combinado tradición taurina, música y actividades para todos los públicos. La mañana ha comenzado con la tradicional trashumancia urbana, patrocinada por la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora (APTA), que ha recorrido el itinerario habitual por la calle San Vicente.

A mediodía, la plaza de la Picaora ha acogido el mañaneo a cargo del grupo Benicari, consolidando este espacio como uno de los puntos neurálgicos del ambiente festivo. Y, ya por la tarde, la carpa instalada en el aparcamiento de la piscina municipal ha sido escenario del concierto tributo Las Guerreras K-Pop, un espectáculo familiar de gran formato que combina música en directo, coreografías y una potente puesta en escena inspirada en este fenómeno internacional.

Además de la gente joven, los mayores también han podido disfrutar de su momento en el Mig Any Fester ya que el centro social San Felipe acogió una merienda con chocolate y fartons, seguida de una actuación musical homenaje a Nino Bravo y Raphael.

El broche final ha llegado alrededor de las 20.00 horas, con el castillo de fuegos artificiales en la plaza España que ha despedido una edición marcada por la alta participación y el protagonismo de los bous al carrer y la música.