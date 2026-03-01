L’Alcora llena el auditorio por Manos Unidas: 34 años de teatro solidario contra el hambre

L’Alcora volvió a demostrar su compromiso solidario con la ONG Manos Unidas en un fin de semana cargado de emoción, humor y compromiso social. El Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora registró un gran ambiente con motivo de la representación solidaria organizada por el popular grupo local Las Espontáneas, en colaboración con la delegación comarcal de la ONG.

La iniciativa, celebrada el sábado y el domingo 1 de marzo, incluyó la adaptación del sainete L’Àlbum digital, obra del autor alcorino Vicente Sancho, seguida de un espectáculo cómico-musical protagonizado por Las Espontáneas y sus colaboradores. El objetivo: recaudar fondos para la Campaña 2026 de Manos Unidas, que este año lleva por lema “Declara la guerra al hambre”.

Esta cita solidaria se ha consolidado como una tradición en l’Alcora, gracias a la constancia y entrega de sus organizadores y al respaldo masivo del público. La campaña busca sensibilizar sobre el hambre y la desigualdad en el mundo, además de financiar proyectos de desarrollo en los países más empobrecidos.

El Auditorio se llenó los dos días de las representaciones. / R. D. A.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje que Las Espontáneas rindieron a históricas integrantes como Sari Vélez y Ángeles Grangel, así como al autor Vicente Sancho, a la Caixa Rural de l’Alcora por su apoyo constante y, de manera muy especial, en memoria de María Rosa Grangel.

Cabe destacar que el grupo lleva 34 años preparando obras de teatro y actuaciones musicales de manera desinteresada, siempre con un marcado carácter solidario. Su trayectoria les ha valido reconocimientos como el Premio Valors del Grupo Scout Alcora y el homenaje institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer por parte del Ayuntamiento.

El evento contó también con la presencia de miembros de la corporación municipal, el Consejo Rector de la Caixa Rural, así como representantes del tejido asociativo, empresarial y comercial de la localidad, que colaboraron en el tradicional sorteo solidario celebrado durante el descanso.

Una vez más, l’Alcora se volcó en la lucha contra el hambre, demostrando que la cultura, el humor y la solidaridad pueden ir de la mano para cambiar realidades.