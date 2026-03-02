Alfondeguilla activa la cuenta atrás para la 22ª edición de su Passió

El Grup de Teatre Mans Obertes activa la cuenta atrás para la 22ª edición de la Passió d’Alfondeguilla, que se celebrará el sábado 28 de marzo a las 22.00 horas, con la presentación del cartel anunciador, que vuelve a llevar la firma de la diseñadora local Elena Torres en una propuesta visual cargada de simbolismo y emoción.

“Para el diseño de esta XXII edición de la Passió d'Alfondeguilla, mi principal fuente de inspiración ha sido la dualidad entre lo terrenal y lo sagrado”, explica Torres, quien añade que con su diseño pretende “plasmar la intensidad del sacrificio a través de un fuerte contraste visual: el fuego en la base, que simboliza la pasión humana, el fervor y la entrega de los actores de nuestro pueblo; y la luz central que emana tras las cruces, representando la esperanza y la solemnidad del acto”.

Cartel de la Passió d'Alfondeguilla. / Mediterráneo

La diseñadora subraya que, con una estética pensada para “impactar y emocionar”, su objetivo ha sido “honrar estos 22 años de tradición, creando una imagen que invite al espectador a vivir el realismo y la fuerza de un evento que ya es de Interés Turístico Local”.

El director de la Passió, Simón Font, ha destacado la evolución que ha experimentado la representación en los últimos años “sin perder nuestra esencia” y ha puesto en valor la implicación vecinal, recordando que “más de un centenar de personas del municipio participan directa o indirectamente en la obra, desde actores hasta equipo técnico y colaboradores”. Asimismo, ha asegurado que esta 22ª edición llegará con alguna mejora en escenografía.

El cartel comenzará a difundirse desde este lunes en redes sociales y en formato físico por distintas localidades de la Plana Baixa. La organización espera repetir e incluso superar las cifras de asistencia de los últimos años, que rondan las 1.500 personas, muchas procedentes de fuera de Alfondeguilla, tanto de la comarca como del resto de la provincia de Castellón.