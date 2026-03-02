Almassora sienta a todas las administraciones para salvar su playa tras sufrir 1,5 millones en daños: "No podemos asumirlo solos"

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha presidido la comisión técnica en la que están representados todos los agentes que intervienen en relación con la urgente protección de su playa y la reparación de los daños causados por la borrasca Harry, que ascienden a más de 1,5 millones de euros, según el informe de los servicios técnicos municipales.

A la reunión han asistido el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez; el director general de Costas de la Generalitat, Marc García; el jefe del servicio provincial de Costas, Leonardo Monzonís, así como técnicos de este organismo. En el encuentro también han estado presentes la concejala de Playas, Silvana Rovira; el edil de Urbanismo, Vicente Martínez-Galí, así como técnicos municipales.

Foto de la comisión técnica, en la que han participado representantes de todas las administraciones implicadas. / Mediterráneo

El objetivo del encuentro ha sido sumar esfuerzos para trabajar conjuntamente en la regeneración y reparación de la playa de Almassora, “porque el Ayuntamiento ha cumplido con todos los trámites y ha remitido la documentación al Ministerio; ahora exigimos la misma responsabilidad por parte del Gobierno”, ha remarcado la alcaldesa.

"Es una cuestión de justicia"

“Un municipio no puede asumir en solitario los costes de un temporal de esta magnitud. Es una cuestión de justicia”, ha señalado Tormo, quien antes de la reunión ha estado visitando la playa, junto al director general de Costas y el director general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Adrián Casabó, para que este pudiera comprobar in situ los daños ocasionados por la borrasca Harry.

De izquierda a derecha, Silvana Rovira, Marc García, María Tormo y Adrián Casabó. / Mediterráneo

Durante la reunión, el presidente de la Autoridad Portuaria ha destacado que este año volverán a realizar una aportación de arena, como en anteriores ocasiones, cuando la nidificación de las especies protegidas lo permitan.

Asimismo, con el objetivo de colaborar al máximo para agilizar cualquier trámite, el director general de Costas ha brindado una interlocución directa al servicio provincial de Costas para que las tareas burocráticas no sean impedimento para poder actuar con celeridad.

Regeneración de Pla de la Torre

Los representantes de Costas han informado de que se está estudiando si se efectúan obras de urgencia para reparar los daños en la playa de Almassora, tras el temporal, al tiempo que han informado de que el proyecto de regeneración de Pla de la Torre se encuentra todavía en fase de declaración de impacto ambiental. Así, se han formulado, por parte de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, organismo competente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hasta tres requerimientos al Servicio Provincial de Costas y el último de ellos se respondió el pasado mes de enero.

“Somos conscientes de que los procedimientos administrativos no son sencillos, pero es imprescindible acelerar los trámites. No podemos permitirnos demoras interminables en una actuación que es urgente y prioritaria. No puede quedarse paralizada mientras pasan los meses, porque cada día de retraso perjudica a nuestra playa y a nuestros vecinos”, ha subrayado Tormo.

Detalles del proyecto

En cuanto al proyecto constructivo de regeneración de Pla de la Torre, valorado en 8,8 millones de euros, Costas plantea la creación de cuatro celdas encajadas entre espigones, de comportamiento estático, que originarían playas de mínimos de 60 metros y máximos que superarían los 100 metros. La solución proyectada prevé la construcción de dos nuevos espigones de más de 270 metros de largo, así como el alargamiento de los otros existentes actualmente.

Hay que recordar que esta comisión funciona en paralelo a la otra comisión que sirve de foro a representantes políticos y vecinos y que se reunió hace varias semanas.