Efeméride
La asociación Amics de Vinaròs celebra su 50º aniversario con un homenaje en su sede
Inauguran una placa conmemorativa por su medio siglo de trayectoria
La asociación cultural Amics de Vinaròs ha inaugurado una placa conmemorativa con motivo de su 50º aniversario, en un acto celebrado en la fachada de su sede social, en Vinaròs.
El descubrimiento de la placa reunió a socios, representantes institucionales y vecinos en una jornada cargada de simbolismo y emoción. Con este gesto, la entidad quiso rendir homenaje a medio siglo de trayectoria marcada por el compromiso constante con la cultura, la ciudad y su ciudadanía.
Durante su intervención, el presidente de la asociación, Javier Sorlí, destacó que la placa no solo representa el reconocimiento al camino recorrido a lo largo de estos 50 años, sino también la firme voluntad de continuar trabajando por el futuro cultural y social de Vinaròs. “Es un símbolo de todo lo que hemos construido juntos y de todo lo que aún está por venir”, señaló.
El acto contó además con la presencia de Teresa Valls, hija del primer presidente de la entidad, José Valls Pruñonosa, así como de los expresidentes Ramón Redó hijo, Arturo Oliver y José Luis Pascual, quienes han sido protagonistas de distintas etapas que han marcado la evolución de la asociación a lo largo de estas cinco décadas.
La conmemoración sirvió para poner en valor la labor desarrollada por la asociación desde su fundación y su contribución al tejido cultural y asociativo del municipio. La placa permanecerá en la fachada de la sede social como testimonio permanente de estos cincuenta años de dedicación y como símbolo del compromiso renovado de la entidad con la cultura local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
- Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón