La asociación Amics de Vinaròs celebra su 50º aniversario con un homenaje en su sede

La asociación cultural Amics de Vinaròs ha inaugurado una placa conmemorativa con motivo de su 50º aniversario, en un acto celebrado en la fachada de su sede social, en Vinaròs.

El descubrimiento de la placa reunió a socios, representantes institucionales y vecinos en una jornada cargada de simbolismo y emoción. Con este gesto, la entidad quiso rendir homenaje a medio siglo de trayectoria marcada por el compromiso constante con la cultura, la ciudad y su ciudadanía.

Durante su intervención, el presidente de la asociación, Javier Sorlí, destacó que la placa no solo representa el reconocimiento al camino recorrido a lo largo de estos 50 años, sino también la firme voluntad de continuar trabajando por el futuro cultural y social de Vinaròs. “Es un símbolo de todo lo que hemos construido juntos y de todo lo que aún está por venir”, señaló.

Foto de la placa conmemorativa. / Mediterráneo

El acto contó además con la presencia de Teresa Valls, hija del primer presidente de la entidad, José Valls Pruñonosa, así como de los expresidentes Ramón Redó hijo, Arturo Oliver y José Luis Pascual, quienes han sido protagonistas de distintas etapas que han marcado la evolución de la asociación a lo largo de estas cinco décadas.

La conmemoración sirvió para poner en valor la labor desarrollada por la asociación desde su fundación y su contribución al tejido cultural y asociativo del municipio. La placa permanecerá en la fachada de la sede social como testimonio permanente de estos cincuenta años de dedicación y como símbolo del compromiso renovado de la entidad con la cultura local.