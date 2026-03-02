Benicarló comienza los trámites para hacer realidad la tan reivindicada estación de buses

El Ayuntamiento de Benicarló ha iniciado los trámites urbanísticos para hacer realidad la futura estación de autobuses intermodal, una infraestructura largamente reivindicada y considerada estratégica para la movilidad de la ciudad. El pleno ha aprobado la exposición al público de la modificación puntual del plan parcial del Sector 11 Collet 2, paso previo imprescindible para poder destinar los terrenos a uso dotacional.

El concejal de Urbanismo, Borja Castell, ha explicado que «la parcela prevista cuenta con una superficie de 5.040 metros cuadrados y está situada en el paseo de Febrero Soriano, junto a la empresa química IFF». Castell ha detallado que «actualmente, los terrenos están calificados como zona verde y la modificación planteada supone una permuta de usos dentro del mismo sector».

Según el concejal, «estos 5.040 metros cuadrados que ahora son zona verde pasarían a otro emplazamiento dentro del mismo sector, concretamente junto a los terrenos donde se está construyendo el nuevo ecoparque, y la parcela de Febrero Soriano quedaría como suelo dotacional para construir la futura estación de autobuses».

Foto de la parcela de 5.000 metros cuadrados donde está proyectada la futura estación de buses. / Mediterráneo

Infraestructura "muy necesaria" en la ciudad

Castell ha calificado el proyecto como «una infraestructura absolutamente importante y muy necesaria para la ciudadanía», y ha destacado que dará servicio «a gente joven, estudiantes, gente mayor y, en definitiva, a toda la ciudadanía».

El trámite se expondrá al público durante 45 días hábiles mediante la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), periodo durante el cual cualquier persona interesada podrá presentar las alegaciones que considere oportunas. Paralelamente, el Servicio Territorial de Urbanismo, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, el Consell Jurídic Consultiu y la Policía Local emitirán los informes correspondientes.

Una vez se disponga de todos los informes y se haya superado la fase de alegaciones, el Pleno municipal adoptará el acuerdo definitivo de aprobación --o no-- de la modificación urbanística, culminando así la tramitación necesaria para avanzar en la construcción de la futura estación de autobuses intermodal de Benicarló.