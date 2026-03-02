Burriana destina 1,5 millones de euros para desbloquear las obras de la avenida Cañada Blanch

El Ayuntamiento de Burriana llevará al pleno de marzo la modificación presupuestaria de más de 1,5 millones de euros para ejecutar la avenida Cañada Blanch, una infraestructura clave para mejorar la movilidad en la zona marítima. La medida permitirá dotar económicamente el proyecto y avanzar hacia la licitación de las obras durante este mismo año.

El trámite llega después de la reciente formalización de la expropiación de los terrenos afectados, un proceso que ha implicado la gestión de 40 parcelas y una inversión inmediata de 351.000 euros para el pago y ocupación de los solares. Con esta intervención, el consistorio desbloquea los tramos pendientes de urbanización y da un paso decisivo para completar el anillo viario que busca vertebrar la costa del municipio.

Transformación del litoral

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, destaca que “esta actuación consolida una transformación en la zona marítima sin precedentes en los últimos años”. Por su parte, el alcalde, Jorge Monferrer, recordó que “esta obra es una pieza más del plan de impulso para la costa, que incluye proyectos como el futuro centro de salud del puerto, el desarrollo de El Arenal y un nuevo parque infantil”.

El proyecto contempla la finalización de dos tramos que suman unos 500 metros de longitud. El primero se extiende desde la intersección con la carretera del Puerto hasta la semirrotonda de la calle Rosa dels Vents, mientras que el segundo conecta la calle Bruixola con la calle Manuel Ferrer Granell, en el cruce con el camino de l’Axiamo. Las obras incluirán la urbanización completa del vial, con acondicionamiento de la calzada, aceras y servicios básicos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la continuidad del tráfico en la zona.

La historia de este proyecto se remonta a hace más de 25 años. En 1999 se inició la construcción del primer tramo, y en los años posteriores se fueron completando otras fases hasta la apertura definitiva al tráfico en marzo de 2015. Sin embargo, quedaron pendientes algunos tramos que ahora se pretenden culminar para reforzar la conectividad entre el casco urbano y el litoral.

La culminación de la avenida permitirá reducir la dependencia del tráfico que actualmente se concentra en la avenida Mediterránea, especialmente durante los meses de verano. Los residentes del litoral sur y de la zona de Serratella podrán disponer de una alternativa que mejorará los tiempos de desplazamiento y aliviará la presión sobre las vías existentes. Además, se espera que la nueva infraestructura impulse el desarrollo urbanístico y la dotación de servicios en una de las áreas con mayor proyección turística del municipio.