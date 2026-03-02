Burriana alargará la temporada de chiringuitos para desestacionalizar sus playas

El verano empieza a tomar forma en Burriana. El Ayuntamiento ha activado ya la tramitación para adjudicar los establecimientos de ocio y servicios de la playa del Arenal y Malvarrosa, y así, empezar a definir la actividad que acompañará a la temporada estival en el litoral.

La planificación incluye un total de cinco chiringuitos —dos situados en primera línea de playa y tres en los terrenos del antiguo camping—, además de tres merenderos, una churrería, el servicio de alquiler de patinetes, tumbonas y sombrillas, los puestos de feria, el quiosco y una actividad vinculada a servicios náuticos y motos acuáticas. En conjunto, la convocatoria se estructura en 15 lotes diferenciados para conformar una oferta variada.

Los importes de salida varían según el tipo de servicio: desde los 800 euros en el caso de las tumbonas hasta los 4.000 euros para las concesiones de mayor envergadura. El contrato tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cuatro.

Opción de abrir durante más tiempo

Aunque el periodo obligatorio de funcionamiento será del 1 de mayo al 31 de agosto, los adjudicatarios podrán ampliar la actividad del 1 de abril al 30 de septiembre. Con esta ampliación, el consistorio busca alargar la temporada y favorecer la desestacionalización del turismo y ofrecer más servicios durante más meses tanto a vecinos como a visitantes.

Entre los aspectos que más se valorarán a la hora de optar a la licitación figuran la calidad de los proyectos, el diseño de las instalaciones, la estética y el uso de materiales naturales, con el objetivo de mantener una imagen cuidada y respetuosa con el entorno.

Desde el consistorio insisten en que se trata de un paso más en la dinamización de la costa, apostando por la colaboración público-privada para consolidar una oferta de ocio completa y de calidad. En esta línea, el concejal de Vía Pública, Mario Trullen, señaló que el objetivo es que las playas del municipio "vuelvan a contar con los mejores servicios y una oferta de ocio completa que responda a las necesidades de vecinos y visitantes", destacando el equilibrio buscado entre actividad económica, uso público y respeto al litoral.