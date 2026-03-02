Nuevo concurso de paellas en Castellón: jurado influencer y conciertos gratis el 1 de mayo

Una buena paella alegra el día. Da igual si eres de socarrat o no, si la haces los domingos o si solo la disfrutas cuando te invitan: la paella tiene esa magia de juntar a la gente alrededor del fuego, de convertir cualquier comida en plan y de recordarnos que lo sencillo —bien hecho— es una fiesta.

Y con esa idea nace un nuevo evento: Betxí acogerá el próximo 1 de mayo la primera edición del Betxí Arròs Fest (BAF), un concurso libre de arroces que convertirá el municipio en epicentro gastronómico durante toda la jornada. El certamen contará con plazas limitadas y el periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de marzo.

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha destacado que “las paellas de Betxí son un referente y estamos convencidos de que este primer Betxí Arròs Fest será todo un éxito”. Nebot ha añadido que “no solo por la organización, sino también por el nivel del jurado, con críticos arroceros de prestigio, que darán proyección a la calidad de nuestra gastronomía y atraerán a mucha gente al municipio”.

El Betxí Arròs Fest (BAF) ha sido impulsado por el experto arrocero local Cristóbal García, junto con el Ayuntamiento de Betxí, con el objetivo de poner en valor la tradición arrocera del municipio y convertirla en un nuevo reclamo gastronómico y festivo.

Además, el jurado estará formado por unos siete creadores de contenido e instagramers especializados en arroces, aportando así un componente de calidad y repercusión al certamen.

Gastronomía y música en una jornada festiva

La cita arrancará a las 12:00 horas en la avenida Joaquín Dualde. Las paellas se cocinarán a lo largo de la mañana y se degustarán en el mismo espacio, en una jornada que combinará gastronomía, música y ambiente festivo. La organización prevé la participación de cerca de 2.000 personas en esta primera edición.

Asimismo, a partir de las 17:00 horas tendrán lugar conciertos gratuitos, con tres tributos dedicados a El Canto del Loco, Leiva/Pereza y La Oreja de Van Gogh, completando así una programación pensada para todos los públicos.