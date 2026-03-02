Premio por transformar un edificio industrial de 1910 de Castellón en una moderna biblioteca

De fábrica con historia a motor cultural del municipio. La transformación de La Muy Noble en una Biblioteca Pública Municipal moderna, accesible y sostenible ha sido reconocida con el Premio al Buen Gobierno en la categoría de Cultura, otorgado por la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). Un galardón que consolida a l’Alcora como referente en la recuperación del patrimonio industrial al servicio de la cultura, el conocimiento y la convivencia.

El premio distingue la rehabilitación integral de un edificio emblemático del patrimonio industrial de l’Alcora, construido en 1910 y vinculado en su etapa más reciente a la actividad cerámica, para convertirlo en una infraestructura cultural preparada para las necesidades actuales de lectura, estudio y formación.

La actuación ha supuesto una inversión global superior a 1,2 millones de euros y ha contado con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP Local). La intervención ha combinado la preservación de elementos arquitectónicos originales con criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal y planificación estratégica a largo plazo.

El edificio alberga ahora amplias salas de lectura y estudio, zona infantil diferenciada, hemeroteca, cabinas de trabajo, espacio polivalente para actividades culturales y dinamización social. / MEDITERRÁNEO

El edificio, de cerca de 1.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, alberga ahora amplias salas de lectura y estudio, zona infantil diferenciada, hemeroteca, cabinas de trabajo, y un espacio polivalente para actividades culturales y dinamización social. El diseño integra la estética industrial original con un interior luminoso, funcional y adaptado a todos los públicos.

El alcalde, Samuel falomir, ha querido agradecer públicamente al jurado este reconocimiento y ha señalado que “es un verdadero orgullo que una entidad tan importante como la FVMP considere nuestro trabajo como un ejemplo de buen gobierno”. Asimismo, ha destacado que “hemos convertido un espacio que forma parte de nuestra memoria colectiva en un lugar abierto al conocimiento, al encuentro y a la convivencia entre generaciones. Es una decisión que une pasado y futuro”.

Zona infantil de la nueva biblioteca de l'Alcora. / MEDITERRÁNEO

La Biblioteca Pública Municipal abre este lunes sus puertas al público, iniciando su actividad ordinaria, mientras que la inauguración oficial tendrá lugar el próximo lunes. Con ello culmina la primera fase de la futura Casa de la Cultura, un proyecto estratégico destinado a reforzar el mapa de equipamientos culturales del municipio.

Con este reconocimiento, l’Alcora reafirma su apuesta por la rehabilitación del patrimonio industrial como patrimonio vivo, impulsando un modelo cultural basado en la sostenibilidad, la planificación y el acceso igualitario a la cultura.