Tras un invierno muy cálido
Tratamiento aéreo con drones en Soneja para luchar contra la procesionaria
La intervención se aplica con productos de residuo cero, inocuos para personas y mascotas, pero eficaces contra la plaga
El Ayuntamiento de Soneja continúa intensificando las actuaciones para frenar la procesionaria del pino, una plaga que este año ha tenido una incidencia mayor en las zonas arboladas del municipio tras un invierno especialmente cálido.
Desde las últimas semanas del otoño y durante todo el invierno, el consistorio ha desarrollado trabajos de eliminación de nidos en distintos puntos del término municipal, con el objetivo de reducir la presencia de esta especie y minimizar los riesgos para la población.
Como principal novedad, el Ayuntamiento ha reforzado el plan de control con un tratamiento aéreo con drones, una intervención que se lleva a cabo a través de la empresa FLYDRONAIR. Esta tecnología permite actuar directamente en las copas de los ejemplares más altos y en áreas de orografía compleja, logrando una cobertura total en lugares donde los medios terrestres no pueden acceder con facilidad. El tratamiento se aplica con productos de residuo cero, inofensivos para personas y mascotas, pero especialmente eficaces contra la plaga.
El consistorio recuerda, además, la importancia de evitar el contacto con las orugas o con sus nidos, identificables por los bolsones blancos en las ramas. Sus pelos urticantes pueden provocar reacciones alérgicas graves y, en el caso de los animales, incluso resultar mortales, por lo que se recomienda llevar a los perros atados en las zonas con mayor riesgo.
El concejal de Medio Ambiente, Andrián Roche, ha subrayado que “ante la incidencia especialmente elevada de procesionaria hemos decidido reforzar el dispositivo con nuevas tecnologías que nos permitan ser más eficaces”. En esta línea, ha destacado que la incorporación de drones “supone un avance importante” en la gestión de la plaga y ha insistido en que la prioridad del Ayuntamiento es proteger la salud de los vecinos y vecinas y preservar el entorno natural.
