Tres gatos mueren atropellados en Onda tras ser abandonados junto a un contenedor

Tres gatos han muerto atropellados en Onda tras ser abandonados junto a un contenedor. La protectora de animales Segunda Oportunidad ha dado a conocer este lunes a través de sus redes sociales estos hechos, que han tenido lugar esta pasada madrugada en la calle Balmes de la localidad.

Tal como informan desde la entidad, alguien abandonó a cuatro cachorros dentro de una bolsa al lado de un container de basura en este vial que conduce al centro de salud del municipio. Tres de los animales lograron salir y fueron arrollados en plena noche por los coches, mientras que solo uno ha sobrevivido.

Fueron los agentes de la Policía Local quienes se encontraron al felino superviviente, que trasladaron al retén de madrugada y este lunes por la mañana han entregado a la protectora para que lo cuide y se haga cargo de él hasta que le encuentren un nuevo hogar.

"El gatito es muy sociable y se deja tocar. Y se le ve muy limpio y cuidado, sin ácaros ni nada, por lo que no estaba en un huerto o por ahí en el campo", explica Anna Varella, de Segunda Oportunidad, en declaraciones a Mediterráneo.

Localizan a la madre de la camada

Integrantes de la asociación explican que justamente este lunes por la mañana han encontrado también en esa zona una gata, que es la madre de la camada de cachorros. "No tiene chip y tiene leche en las mamas aún de estar lactando. Se ha colado en un establecimiento y nos han avisado. Tenían un olor muy fuerte, como si hubiesen estado encerrados. Que progenitora y el cachorro superviviente huelan igual y hayan sido localizados en la misma calle no es coincidencia", añade.

Foto de la madre, que se había colado en un establecimiento. / Mediterráneo

Varella explica que los gatos que han fallecido apenas tendrían "un mes y medio de vida" y pesarían "unos 600 gramos" aproximadamente, por lo que era muy complicado que pudieran sobrevivir al impacto producido por una rueda tras el atropello.

"Hay mil opciones antes de llegar a esto"

La protectora anuncia que presentará una denuncia para tratar de esclarecer lo ocurrido y solicita que cualquier persona que viera algo o pueda aportar información contacte con la Policía Local o con la propia protectora con el objetivo de intentar encontrar a los responsables.

Aunque es consciente de que a la persona que abandonó a los cachorros "no le va a pasar nada", la representante de Segunda Oportunidad confía en que este episodio sirva al menos para remover conciencias. "Es inhumano, hay mil opciones antes de decidir abandonar a su suerte a unos pobres cachorros y dejarlos dentro de una bolsa al lado de un contenedor", concluye la integrante de la asociación, que define este episodio como "sin palabras".