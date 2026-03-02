Viver abre la Semana de la Mujer con un mural interactivo que da voz a sus vecinas

Viver ha dado el pistoletazo de salida a la Semana de la Mujer con una doble cita cultural en la Casa de la Cultura: la inauguración del mural “Lo que no se escucha”, de la artista Inmaculada Mañes, y la representación teatral “Vine para algo más que pasar como una sombra”, de Zafirina Teatro.

La obra de Inma Mañes, creada a partir de fragmentos de muchas mujeres, compone un retrato colectivo que solo existe como suma de identidades. Cada uno de esos fragmentos incorpora un código QR que, al escanearse con el móvil, permite acceder a una frase breve pronunciada por la mujer a la que pertenece: palabras mínimas, afirmaciones y gestos sonoros que funcionan como pequeñas presencias.

El mural plantea una contradicción intencionada entre imagen y sonido: mientras la imagen muestra a una mujer con las manos tapándose las orejas —un gesto de cierre—, los QR invitan a escuchar. Así, el silencio visual se transforma en un espacio para la voz.

Inauguración de la exposición. / Mediterráneo

La pieza pasa a formar parte del patrimonio artístico del municipio y quedará expuesta de forma permanente en la pared de la antesala del salón de la Casa de la Cultura. Además, supone el cierre de un proyecto multidisciplinar impulsado hace un año por la Concejalía de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Viver y la Asociación de Mujeres, con el objetivo de visibilizar y homenajear a las mujeres del municipio mediante actividades participativas e intergeneracionales.

Dentro de ese proceso, se desarrolló una experiencia literaria y teatral con la dramaturga Mafalda Bellido bajo el título “Las mujeres de Viver no salen en la Wikipedia”. También se realizaron encuestas y encuentros para abordar la realidad de la mujer rural en Viver, con la participación de alumnado del colegio público y del IES Jérica-Viver, además de mujeres de distintas edades, guiados por la socióloga Yaiza Pérez y la antropóloga Teresa Vicente (Universidad de Valencia), cuyos resultados están pendientes de presentarse y publicarse.

El proyecto sumó además el trabajo de la fotógrafa Mara Carbó, que retrató a 57 mujeres tras una convocatoria abierta. Finalmente, el proceso ha culminado con este mural interactivo, que da voz a las participantes y recoge frases no escuchadas expresadas libremente o compartidas en los distintos encuentros.

Tras la inauguración, el público pudo disfrutar de la obra “Vine para algo más que pasar como una sombra”, un montaje poético-literario dirigido y escrito por Mafalda Bellido e interpretado por ella misma junto a Pepa Chamorro, que rinde homenaje a las poetas olvidadas de la Generación del 27, rescatándolas del olvido y devolviéndoles presencia y voz a través de la literatura y la poesía.

Desde la organización han querido agradecer la implicación de todas las mujeres que han hecho posible el proyecto, presentes y ausentes, por sumar identidades y mantener siempre una voz propia.