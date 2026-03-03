Benicarló activa campañas de prevención contra el alcohol y las violencias sexuales durante las Fallas

El Ayuntamiento de Benicarló pone en marcha dos campañas de prevención para evitar el consumo excesivo de alcohol y las violencias sexuales durante las Fallas. La iniciativa incluye también la aplicación del “Protocolo de actuación ante las violencias sexistas, sexuales y la LGTBIfobia en espacios festivos”.

El concejal de Servicios Sociales y Políticas Inclusivas, Carlos Delshorts, acompañado del personal técnico de Servicios Sociales y de la Junta Local Fallera, ha presentado hoy las campañas de prevención que se pondrán en marcha durante las Fallas para fomentar unas fiestas seguras y libres de adicciones y de violencias sexuales. Las iniciativas incluyen acciones contra el consumo abusivo de alcohol y drogas y también contra el acoso y las agresiones sexistas, así como la consolidación del Protocolo de actuación ante las violencias sexistas, sexuales y la LGTBIfobia en espacios festivos.

Entre las acciones destacadas se encuentra la campaña No dejes que el alcohol y las drogas distorsionen la realidad, impulsada por la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA). Esta iniciativa invita a la reflexión sobre los riesgos del consumo de alcohol y otras sustancias a través de mensajes que representan situaciones típicas después de una fiesta, como Anoche nos vimos, ¿te acuerdas? o Anoche nos besamos, ¿te acuerdas?. La campaña apela a la responsabilidad individual y colectiva para evitar el exceso en el consumo de alcohol y otras drogas.

Por otro lado, la campaña Sin agresiones, disfrutemos la fiesta, creada por la ilustradora valenciana Tres Voltes Rebel, pone el foco en la prevención de las violencias sexuales y la LGTBIfobia. Con un mensaje positivo e inclusivo, busca promover espacios de ocio seguros y relaciones respetuosas durante las Fallas.

Además, durante estas fechas se continuará implementando el “Protocolo de actuación ante las violencias sexistas, sexuales y la LGTBIfobia en espacios festivos de Benicarló”, que está activo desde 2022. Cada una de las 14 comisiones falleras contará con dos personas voluntarias de referencia, fácilmente identificables, que podrán intervenir en situaciones de acoso.

El concejal ha destacado que «estas campañas son fundamentales para prevenir cualquier tipo de conducta de riesgo, ya sea por el exceso de consumo de alcohol y drogas o por situaciones de acoso». Carlos Delshorts ha apostado por «unas Fallas muy participativas pero sobre todo seguras» y ha agradecido a la Junta Local Fallera y a las 14 comisiones su implicación a la hora de crear espacios de ocio responsables, en los que la diversión y la convivencia sean los únicos protagonistas».

Desde la Junta Local Fallera, Marta Ferreres ha mostrado su «apoyo total a las campañas» y ha reiterado su compromiso para conseguir unas «Fallas sanas, respetuosas y libres de cualquier tipo de violencia».