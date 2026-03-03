Precio para salvar la Centinela: Benicàssim pone cifras al rescate de su castillo

La recuperación del castillo de la Centinela de Benicàssim ya tiene cifras y estrategia sobre la mesa. El Ayuntamiento ha cuantificado en 884.158,72 euros la inversión necesaria para consolidar y poner en valor el monumento y ha solicitado al Gobierno de España financiación a través del 2% Cultural para poder ejecutar el proyecto.

El dato, incluido en el plan director redactado para ordenar su futuro, marca por primera vez el alcance económico real de la intervención y sitúa sobre la mesa la dimensión del reto patrimonial.

La acción proyectada va mucho más allá de una simple consolidación puntual. Contempla la consolidación y limpieza integral del castillo, la estabilización estructural de los elementos más degradados y la recuperación de las huellas históricas todavía visibles en el recinto.

También prevé la excavación arqueológica del interior del castillo y de puntos singulares de la ladera con alto potencial patrimonial, una actuación clave para ampliar el conocimiento científico del enclave. El proyecto incluye además paneles de interpretación para contextualizar los restos, acciones específicas de puesta en valor y la apertura de nuevos accesos que faciliten una visita ordenada y segura.

La alcaldesa y el concejal de Patrimonio, durante una visita a la parcela del BIC de la Centinela. / Eva Bellido

De la planificación a la ejecución

El plan director, elaborado por un equipo multidisciplinar especializado en bienes protegidos, fija prioridades según el valor patrimonial de cada zona y establece una secuencia de actuaciones pensada para garantizar la conservación y un uso compatible con su protección.

En concreto, el programa está integrado por una decena de profesionales especializados con una amplia trayectoria en la elaboración de planes directores de recuperación de Bienes de Interés Cultural.

"Visión a largo plazo"

La alcaldesa, Susana Marqués, señala que “la recuperación, conservación, gestión y puesta en valor de este emblemático monumento tiene como objetivo convertirlo en un referente turístico y cultural del municipio y del conjunto del territorio”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, añade que este documento técnico "marca una visión a largo plazo que permite asegurar el uso y disfrute del monumento por parte de las generaciones presentes y futuras, tanto a nivel local como supralocal”.

El documento organiza las actuaciones según el valor patrimonial de cada área y establece una secuencia priorizada de intervenciones. La planificación marca una hoja de ruta estructurada que persigue transformar el enclave en un auténtico revulsivo turístico-cultural, con criterios de sostenibilidad y visión a largo plazo.

El Ayuntamiento ya impulsó actuaciones previas en el enclave, como trabajos de limpieza y desbroce del perímetro, así como revisiones técnicas por parte de especialistas, coincidiendo con el inicio de la redacción del plan director. Aquellas intervenciones permitieron evaluar el estado real de conservación del monumento y sentar las bases del documento estratégico que ahora cuantifica por primera vez el coste total de su recuperación.

La parcela de la Centinela, declarada bien de interés cultural, está situada en lo alto de Benicàssim con grandes vistas. / Eva Bellido

Máxima figura de protección patrimonial

El castillo de la Centinela cuenta con la máxima figura de protección patrimonial al estar declarado bien de interés cultural con categoría de monumento, en virtud de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. Además, forma parte del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, una catalogación que obliga a que cualquier intervención esté respaldada por criterios técnicos rigurosos y planificación detallada.

Protegido por la normativa estatal y autonómica, el castillo afronta ahora una nueva fase en su hoja de ruta: la búsqueda de financiación para transformar el plan técnico en obras reales.