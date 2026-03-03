Cursos desde 0,90 €/hora: Onda relanza sus talleres sobre salud con más de 20 propuestas

El Ayuntamiento de Onda ha iniciado el segundo cuatrimestre de la programación de actividades formativas +Salud, una oferta que incluye más de una veintena de cursos y talleres dirigidos a personas mayores de 16 años y que combina formación cultural, creatividad y salud.

Tras el periodo de preinscripción y matrícula, arranca una nueva etapa de esta programación municipal que da continuidad al modelo iniciado el cuatrimestre anterior y que ha logrado consolidarse como un espacio de aprendizaje, bienestar y encuentro para la ciudadanía.

La concejala de Educación y Formación, María Ojeda, ha destacado que estas actividades “reflejan una visión integral de la formación, donde aprender también significa cuidarse, compartir y crecer personalmente”. En este sentido, ha subrayado: “Seguimos ofreciendo una programación útil, accesible y pensada para mejorar la calidad de vida de los ondenses, reforzando aquellas propuestas que han tenido mayor acogida”.

Cursos que repiten tras su éxito

Entre las actividades que se mantienen tras la buena respuesta del primer cuatrimestre se encuentran propuestas como cerámica en torno, crochet o reciclaje artístico, que combinan aprendizaje práctico y desarrollo personal.

Esta continuidad permite consolidar grupos y responder a la demanda detectada en anteriores ediciones, reforzando aquellas disciplinas que han despertado mayor interés entre los participantes. De este modo, el Ayuntamiento apuesta por una programación dinámica, adaptada a las preferencias reales de la ciudadanía.

Formación y salud en una misma programación

La oferta se completa con una amplia variedad de actividades vinculadas al bienestar físico y emocional, como yoga, taichí, ballfit o mindfulness, junto a cursos de pintura, dibujo, costura y técnicas cerámicas.

Esta combinación de disciplinas responde a un planteamiento integral en el que la formación se entiende como adquisición de conocimientos, pero también como herramienta para fomentar hábitos saludables, estimular la creatividad y fortalecer los vínculos sociales.

Accesibilidad y tarifas asequibles

Uno de los pilares de +Salud es su carácter accesible. Las tarifas se mantienen en 0,90 euros por hora para personas empadronadas en Onda y 2,00 euros por hora para no empadronadas, con bonificaciones para mayores de 65 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% y personas desempleadas durante al menos seis meses.

Con esta política de precios ajustados, el Ayuntamiento facilita el acceso a la formación y al bienestar a un mayor número de vecinos, reforzando su compromiso con una programación inclusiva y abierta.

Con el inicio de este segundo cuatrimestre, Onda continúa consolidando una oferta formativa estable que responde a la demanda ciudadana y que convierte los espacios municipales en puntos de aprendizaje, convivencia y promoción de la salud, avanzando en una gestión orientada a las personas y a la mejora continua de los servicios públicos.