La Diputación de Castellón destina 127.500 euros a las fallas de la provincia y refuerza su compromiso

La Diputación de Castellón refuerza su apoyo con las Fallas de la provincia en la recepción de los máximos representantes de las fiestas josefinas. La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha recibido este martes en el Palacio Provincial a las reinas falleras, falleras mayores y representantes de Burriana, Benicarló, la Vall d’Uixó y Almenara, los cuatro municipios castellonenses con tradición fallera, en un acto en el que ha puesto en valor el gran trabajo que realizan “por mantener viva la llama de fiesta”, ha expresado Marta Barrachina, quien ha añadido que “las tradiciones de cada municipio de Castellón hace grande la historia de nuestra provincia y por ello abrimos las puertas de la Diputación a los máximos y las máximas representantes de las fiestas josefinas de Castellón”.

Durante el acto, la dirigente provincial, junto al diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha recibido este martes por la tarde a la reina fallera mayor de Burriana, Laura Sendra Muñoz; y la reina fallera infantil, Ana Olivas Vidal, acompañadas por el presidente de la Federación de las Fallas de Burriana, Salvador Doménech Montoliu, y la presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix.

Por lo que hace al municipio de Benicarló, el Salón de Recepciones ha acogido a la fallera mayor de Benicarló, Noa Pegueroles Ruiz; y la fallera mayor infantil, Yune Sánchez Ayza, quienes han estado acompañadas por la presidenta de la Junta Local Fallera, Ángela Llopis Blasco, la vicepresidenta, Sonia Pla, y el alcalde, Juanma Cerdá.

De la Vall d’Uixó, la fiesta josefina ha estado bien representada con la fallera mayor de la Vall d’Uixó, Irene Camacho Valls; y la máxima representante Infantil, Ariadna Bernal Martínez, junto al presidente de la Junta Local Fallera, Lluis Ambou Bamboi, y el concejal de Fiestas, Ximo Zorrilla.

Además, también han acudido al acto representantes de las dos fallas de Almenara. Por parte de la Falla El Compromís, la fallera mayor, Noemí Chorda Serra, junto al presidente Héctor Martínez Piña, y la fallera mayor infantil, Gala Egea Rodríguez, acompañada por la presidenta infantil, Sofía Esteban González. Y, por parte de la Falla Plaça Els Pescadors han asistido la Fallera Mayor, Esmeralda Mora Gómez, y su presidente, Josué Sáez Corral, junto a la Fallera Mayor Infantil, Daniela Pérez Fuster, y el presidente infantil, Quim Arcos Mateos de Arriba.

La máxima representante de la Diputación de Castellón ha querido agradecer el trabajo que hacen las comisiones falleras y las Juntas Locales Falleras por mantener las fallas en los municipios de Almenara, Benicarló, Burriana y la Vall d’Uixó y, como ha expresado, “es momento de sumergirnos en el ingenio y la gracia, el color y la alegría que nos regalan estas fiestas tan emblemáticas”.

En este sentido, la presidenta de la institución provincial ha puesto en valor la tradición fallera en Castellón y ha subrayado la implicación de los falleros y falleras de las 44 fallas de la provincia, que trabajan durante todo el año para que estos días esté todo a punto “haciendo, año tras año, de esta cita un éxito”. Asimismo, ha mostrado el compromiso de la Diputación para seguir colaborando y ha indicado que “la institución provincial siempre va a estar al lado de nuestras fiestas y tradiciones como parte de nuestra identidad, contribuyendo a mantenerlas, difundirlas y promocionarlas”.

Incremento de ayudas

Ese compromiso y colaboración queda reflejado en el presupuesto 2026 con el incremento de las ayudas hasta alcanzar 127.500 euros. El presupuesto 2025 fue de 101.375 euros. Un aumento del 20,49% a las Fallas de la provincia que “representan una parte esencial de nuestra identidad y tradición, y por ello, reafirmamos nuestro apoyo para seguir impulsando y preservando este patrimonio de todos los castellonenses”, ha expresado Marta Barrachina.

En cuanto al desglose del presupuesto total, por un lado está la convocatoria de 66.000 euros de ayudas dirigidas a las asociaciones culturales sin ánimo de lucro constituidas en comisiones falleras, juntas locales falleras y federaciones de fallas de la provincia de Castellón y tienen como objetivo colaborar con los gastos derivados de la iluminación e instalación de los monumentos falleros durante las fiestas de 2026.

Además, la institución provincial refuerza el convenio con la Federación de Fallas de Burriana y las Juntas Locales para que ellas, así como cada una de las comisiones falleras de los municipios, tengan una subvención de 1.200 euros para las bandas de música del día de la ofrenda. A ello se suma la subvención dirigida a los premios al mejor Ninot Indultat.

Como ha expresado la presidenta Marta Barrachina, las fallas son identidad, tradición, cultura, raíces y por ello desde la Diputación de Castellón mostramos nuestro máximo apoyo para que la fiesta josefina dure y perdure en nuestra provincia”. “Vosotros sois ejemplo de generaciones futuras, sois sinónimo de esfuerzo, trabajo y compromiso por mantener ese corazón ‘encén en flama’”, ha añadido la presidenta de la institución provincial.