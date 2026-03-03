Orpesa impulsará ensayos con drones para mejorar la seguridad y la gestión de eventos

Orpesa prepara el terreno para entrar en el sector aeroespacial. El Ayuntamiento trabaja en una ordenanza específica que regulará el desarrollo de un uso experimental y de pruebas piloto con drones y aeronaves no tripuladas en el municipio, en lo relativo a la ocupación de vías públicas y el uso de terrenos municipales (despegue y aterrizaje, señalización, vallado, coordinación y medidas de seguridad), sin perjuicio del cumplimiento de la normativa aeronáutica estatal y europea aplicable.

La iniciativa, impulsada por la vicealcaldesa y concejala de Tecnología e Innovación, Araceli de Moya, busca dotar al municipio de cobertura legal para autorizar y ordenar ensayos controlados en vías públicas y espacios municipales, así como facilitar su realización por operadores habilitados conforme a los permisos y requisitos que correspondan ante la autoridad aeronáutica competente.

El proyecto ha tomado forma tras la reunión mantenida en la Universidad Politécnica de Valencia con el catedrático Israel Quintanilla, especialista en tecnología aeroespacial, donde se analizaron las aplicaciones prácticas que podría tener esta línea de trabajo en el municipio.

Aplicaciones reales en playas, seguridad y gestión de eventos

Entre los usos que ya se han considerado viables figuran el “control de aforos en playas, la gestión de masificaciones en espectáculos turísticos, labores de salvamento y rescate, así como el refuerzo de la seguridad en urbanizaciones y núcleos aislados como Torre Bellver o Les Platgetes, ya que el término municipal de Orpesa es extenso”, según explica De Moya.

Asimismo, también se estudia la vigilancia de huertos y zonas alejadas, además de otras posibles aplicaciones futuras vinculadas al traslado de medicamentos o apoyo en emergencias, según añade la concejala del área.

Ciudad laboratorio y red de innovación

La reunión también permitió avanzar en el modelo de ciudad laboratorio que el municipio quiere consolidar dentro de la Red Innpulso, que agrupa a ciudades comprometidas con la innovación. La estrategia pasa por articular las tres patas necesarias para este tipo de proyectos: el sector privado —con empresas especializadas en drones—, la universidad —en este caso la Politécnica de Valencia, con programas de formación especializados en drones y tecnología aeroespacial— y la administración pública como facilitadora del marco municipal y la coordinación necesaria para el desarrollo de pilotos en el ámbito local.