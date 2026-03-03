Peñíscola refuerza la protección contra incendios en la Serra d’Irta con un cortafuegos

El Ayuntamiento de Peñíscola, en cumplimiento del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, ejecuta mejoras en el entorno del parque natural de la Serra d’Irta para reforzar la protección frente al fuego.

La intervención principal consiste en la apertura de un cortafuegos en un punto estratégico de gestión, desde el área recreativa de “La Caseta” hasta la línea de costa, a la altura de la caseta de carabineros. Los trabajos han generado una discontinuidad de vegetación a lo largo del recorrido: la franja alcanza 16 metros a cada lado de la pista en los tramos de pinar, y 6 metros a cada lado en las zonas de matorral.

El alcalde, Andrés Martínez; y el concejal Miguel Castell, en una visita a la zona. / Mediterráneo

Según explica el consistorio, esta limpieza crea una línea con menor cantidad de combustible vegetal, lo que contribuye a disminuir la intensidad y la velocidad del fuego en caso de incendio y facilita la intervención de los medios de extinción. El alcalde, Andrés Martínez, ha subrayado durante su visita a la zona que la Serra d’Irta presenta una peligrosidad intrínseca muy elevada por la continuidad de la vegetación inflamable —pinares y matorral mediterráneo denso— y por lo abrupto del terreno, de ahí la importancia de estas franjas como “ventana de oportunidad” para actuar.

Los trabajos se encuentran en su recta final y, según ha indicado el primer edil, “apenas quedan un par de semanas” para completar las tareas pendientes, centradas en el triturado de la vegetación talada.

Video de la valoración del alcalde.

Urbanización Atalayas

De forma paralela, el Ayuntamiento también ha acometido el arreglo de una pista de acceso a la urbanización Atalayas por su flanco sur, cerca del monumento al sol, con el objetivo de disponer de una vía de salida alternativa en caso de incendio. Esta mejora busca aumentar las posibilidades de evacuación, ya que actualmente la salida se concentra hacia el norte a través de las calles de la urbanización.

En conjunto, ambas actuaciones han supuesto una inversión municipal de 45.900 euros. El consistorio ha avanzado, además, que los trabajos continuarán en los próximos meses en el entorno de barrancos y urbanizaciones, con una nueva inversión que superará los 25.000 euros.