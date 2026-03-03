Más toros y más fiestas en la temporada taurina que se estrenará en abril en la Vall d'Uixó, la 'capital del bou'

Con la llegada del mes de marzo, la Vall d'Uixó ya se prepara para iniciar un año de fiestas populares que se prolongarán hasta noviembre, con citas todos los meses, la mayoría con programaciones que incluyen bous al carrer.

A poco de concluir la temporada taurina del 2025, el presidente de la Federació de Festes de Bous al Carrer de la ciudad, Jonás Pitarch Martín, anunció que en el 2026 se celebrarían tres fiestas más, con lo que llegarán a 26, lo que significará que habrá también más días de festejos taurinos.

Y no solo habrá más toros cerriles por el número de comisiones, también porque las tradicionales van a ampliar sus programaciones. Es el caso de las fiestas patronales de Sant Vicent, las encargadas cada año de sacar al primer toro de la Vall a las calles. Este año alcanzarán las 12 exhibiciones, cuando los últimos años venían rondando los nueve.

Su cartel ya está conformado y tiene nombres propios que los aficionados van a reconocer: los de Antonio López Gibaja, Vegahermosa, Zalduendo, Peñajara, Celestino Cuadri, Saltillo, Victoriano del Rio, Jandilla, Guadalmena y Santa Teresa, las ganaderías elegidas por la comisión y las peñas colaboradoras.

El estreno, el sábado 11 de abril (que incluirá cuatro exhibiciones), se le ha encomendado a un impotente jabonero de Antonio López Gibaja, el denominado Bou de Sant Vicent, ganadería que se verá en Sant Vicent dos veces más (uno de ellos embolado y patrocinado por la peña El 22), a finales de su semana taurina. Del total de toros previstos, tres serán embolados. Uno el mismo día 11, otro el miércoles 15 y el del sábado 18.

A las peñas habituales que colaboran habitualmente con las patronales de Sant Vicent, este año se suman Piripi y El Bou de Carla, integradas por jóvenes festeras (todas mujeres); la Guarisme 25, que el año pasado participaron como Amics de la Regina; la de Gent de Cine, que también se estrenarán patrocinando un toro el miércoles 15, y la peña Montesinos, que le quiere rendir homenaje a Juan Antonio Montesinos, quien fuera el primer presidente de la comisión de las patronales, con la exhibición de un Jandilla, también el día 15.

El cartel taurino de Sant Vicent en su conjunto queda de la siguiente manera:

El día 11 de abril , se empezará con el Bou de Sant Vicent, el Antonio López Gibaja, ofrecido por la comisión. A continuación, se exhibirán un Peñajara y un Vicoriano del Río patrocinados por las peñas Piripi y Taurosinvergüences respectivamente. Por la noche, la comisión embolará otro toro de Antonio López Gibaja.

, se empezará con el Bou de Sant Vicent, el Antonio López Gibaja, ofrecido por la comisión. A continuación, se exhibirán un Peñajara y un Vicoriano del Río patrocinados por las peñas Piripi y Taurosinvergüences respectivamente. Por la noche, la comisión embolará otro toro de Antonio López Gibaja. El miércoles, 15 de abril , Amics de Carla abrirá la tarde con un Vegahermosa, tras el que se dará suela de un Celestino Cuadri, a cargo de Penya l'Ermita, y el Jandilla de la peña Montesinos. El embolado lo ofrece Gent de Cine, un toro de Santa Teresa.

, Amics de Carla abrirá la tarde con un Vegahermosa, tras el que se dará suela de un Celestino Cuadri, a cargo de Penya l'Ermita, y el Jandilla de la peña Montesinos. El embolado lo ofrece Gent de Cine, un toro de Santa Teresa. El sábado, 18 de abril, El Tacaet patrocinara un Zalduendo, seguido de un Saltillo, de la peña El 22, y el Guadalmena adquirido por Guarisme 25. Cerrará la programación el emboalado de Antonio López Gibaja de El 22.

Los 12 toros que se exhibirán en las fiestas de Sant Vicent de la Vall d'Uixó. / MEDITERRÁNEO

Una comisión no tan nueva

Entre las nuevas comisiones que se incorporan a la programación festiva del 2026 hay una que no lo es tanto, porque tiene una singularidad: se presencia está vinculada a un elemento arquitectónico emblemático en la Vall d'Uixó: El Campanar de la iglesia de la Asunción, y no se celebran todos los años, pero ya acumulan varias ediciones.

Quienes están detrás de esta comisión festiva, en su día decidieron celebrar sus fiestas cada cinco años, aunque con la pandemia se alargó diez años y ahora, centrados en la celebración de este año, aseguran que valorarán cuál será su periodicidad a partir de ahora.

Entre los actos populares, culturales y sociales que tienen previstos, habrá apartado taurino, con cinco cerriles, los días 25 y 26 de abril, con lo que la Vall, en el mes de estreno de su temporada, soltará un total de 17 morlacos. En el caso de les Festes del Campanar, entre las ganaderías escogidas están Domínguez Camacho, Mercedes Pérez Tabernero y Virgen María.