La vicepresidenta del Consell ensalza en Burriana que los talleres de empleo benefician a 200 parados en Castellón

La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha visitado este martes en Burriana el taller de empleo Burriana Inserta 2025, donde ha puesto en valor el impacto de estos programas en la provincia y ha subrayado que benefician a 200 personas desempleadas en Castellón.

Durante su visita, la también consellera de Vivienda y Empleo ha explicado que esta iniciativa se enmarca en la línea Acción Inserta, dirigida de forma prioritaria a personas en situación de vulnerabilidad o con mayores dificultades de inserción laboral, derivadas desde los servicios sociales municipales. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, esta línea cuenta con una inversión global de 19,9 millones de euros y alcanza a 700 participantes, de los que 200 corresponden a la provincia.

En el caso de Burriana, el taller de empleo está financiado por Labora con 564.384,80 euros y permite la formación y contratación de 20 personas desempleadas en las especialidades de jardinería y administración, combinando aprendizaje y empleo remunerado. La vicepresidenta ha remarcado que los programas mixtos de empleo-formación son “una de las herramientas más eficaces” de las políticas activas de empleo, al integrar formación profesional acreditable con experiencia laboral, lo que incrementa las oportunidades de incorporación al mercado de trabajo.

Además, Camarero ha recordado que entre 2023 y 2025 se han impulsado en la provincia de Castellón programas de este tipo que han permitido formar y contratar a 2.480 personas, con una inversión pública superior a 65,4 millones de euros. En este sentido, ha destacado el compromiso del Consell con este modelo y la colaboración con los ayuntamientos para adaptar los itinerarios formativos a las necesidades del territorio, reforzar el tejido productivo local y favorecer el empleo de calidad.

Por su parte, el alcalde, Jorge Monferrer, ha agradecido la visita de la vicepresidenta y el respaldo de la Generalitat a estos programas, que ha calificado como “fundamentales” para ayudar a personas con mayores dificultades a incorporarse al mercado laboral.

“No solo ofrecen formación, sino también una oportunidad real de empleo, devolviendo esperanza y futuro a quienes más lo necesitan”, ha señalado, reiterando la disposición del Ayuntamiento a seguir colaborando para impulsar iniciativas que generen nuevas oportunidades en el municipio.