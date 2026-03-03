El nuevo litoral de Xilxes ya se nota: obras a toda máquina rumbo a Pascua

La remodelación del litoral que está llevando a cabo la Dirección General de Costas en la zona sur de la playa de Xilxes avanza a buen ritmo y cumple los plazos establecidos desde el inicio de las obras. Según las previsiones, la actuación estará completamente finalizada en aproximadamente un mes, coincidiendo con la inminente celebración de la Semana Santa, una de las épocas del año en las que el municipio empieza a recibir un mayor número de visitantes.

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha destacado la buena evolución de los trabajos y ha señalado que “van a muy buen ritmo y a finales de este mes de marzo habrán finalizado, a falta únicamente de la colocación de algún punto de jardinería, pero el espacio ya estará preparado para el uso y disfrute tanto de vecinos como de visitantes”.

Hasta la fecha, la zona objeto de la intervención se utilizaba como espacio de estacionamiento de vehículos, una función que limitaba considerablemente su potencial como área de encuentro y disfrute ciudadano. Con la remodelación en marcha, este enclave vivirá una transformación integral y pasará de ser un aparcamiento a convertirse en una amplia plaza peatonal.

Con la remodelación, este espacio pasará de ser un aparcamiento a convertirse en una amplia plaza peatonal. / Miguel Ángel Sánchez

Conexión con el paseo marítimo

Este nuevo espacio no solo mejorará la imagen del litoral sur de la playa, sino que también establecerá una conexión directa y fluida con el paseo marítimo, reforzando la continuidad del frente costero y generando un recorrido más atractivo para quienes paseen por la zona. La actuación busca, en definitiva, integrar el entorno urbano con el paisaje marítimo, potenciar el valor natural del litoral y favorecer un modelo más sostenible de uso del espacio público.

Cabe recordar que el ámbito de actuación se encuentra dentro de la delimitación de Costas, por lo que la gestión y ejecución de la obra corresponde a la Dirección General de Costas, organismo dependiente de la administración estatal. La decisión de acometer esta remodelación fue adoptada de manera unánime por este ente nacional, con el objetivo de dotar al municipio de un nuevo espacio completamente acondicionado y adaptado a las necesidades actuales, especialmente en materia de dinamización turística.

Con esta intervención, Xilxes refuerza su apuesta por un litoral más ordenado, accesible y orientado al visitante, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de sus residentes. La inminente finalización de las obras permitirá que la nueva plaza peatonal esté plenamente operativa en una fecha estratégica, justo antes del inicio de la temporada alta, consolidando así la imagen del municipio como un destino costero moderno, cuidado y preparado para acoger a quienes eligen sus playas para disfrutar del descanso y el ocio.