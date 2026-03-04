Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte total AP-7 CastellónJosé Elias MoncofaClúster MaestrazgoPesticidas prohibidos cítricosAlerta amarilla CastellónPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Con un presupuesto de 13,9 millones

Almassora culminará a finales de año las obras del IES Álvaro Falomir, la mayor inversión pública de su historia

La intervención se centra ahora en el inmueble que albergará aulas de Bachillerato, ciclos formativos, cafetería y zona administrativa, tras abrir el año pasado del edificio para ESO

Vídeo: Así avanzan las obras del IES Álvaro Falomir en Almassora

Vídeo: Así avanzan las obras del IES Álvaro Falomir en Almassora

Mediterráneo

Darío Pitarch

Almassora

Almassora culminará a finales de año las obras del nuevo IES Álvaro Falomir, de manera que el instituto estará completamente finalizado en el último trimestre de este 2026. Así lo ha confirmado la alcaldesa, María Tormo, tras visitar los trabajos, junto al concejal de Educación, Vicente Blay Casino, y el edil de Urbanismo, Vicente Martínez-Galí.

Esta intervención es la mayor inversión pública realizada en la historia de localidad, al contar con una inversión de 13,9 millones de euros a cargo del plan Edificant de la Conselleria de Educación.

Foto de la visita institucional a las obras.

Foto de la visita institucional a las obras del IES Álvaro Falomir, encabezada por la alcaldesa, María Tormo. / Mediterráneo

Tras la puesta en funcionamiento del nuevo edificio principal el pasado año, con 24 aulas de ESO, biblioteca, talleres, laboratorios y gimnasio, el proyecto afronta ahora su recta final. Los trabajos se centran en estos momentos en la reconstrucción total del antiguo edificio respetando las pautas compositivas originales del inmueble protegido, ajustándolo a las normativas y características actuales.

Una pasarela conectará ambas infraestructuras, configurando un complejo moderno, accesible y adaptado a las necesidades educativas.

Foto de las obras.

Foto de las obras. / Mediterráneo

Un año de un simbólico derribo

Hace justo un año de que la empresa que acomete las obras, Añil, empezó con el derribo del instituto, construido en 1970, en el que tantas y tantas generaciones de almassorins han estudiado en sus instalaciones.

Para poder iniciar esas obras de demolición, primero la constructora tuvo que alzar el gran edificio que hay detrás del que era el viejo inmueble, en el solar del antiguo colegio Errando Vilar, que el Ayuntamiento recepcionó en febrero de 2025.

“Muy pronto nuestro alumnado contará con un instituto completamente renovado, moderno y preparado para los retos del futuro”, ha señalado la alcaldesa, quien ha agradecido la constante colaboración por parte de la comunidad educativa.

Así luce en estos momentos la reconstrucción del antiguo edificio.

Así luce en estos momentos la reconstrucción del antiguo edificio. / Mediterráneo

El nuevo edificio, en el que ahora están trabajando, albergará ocho aulas de Bachillerato, dos ciclos formativos con cuatro unidades, cafetería, zona administrativa y salas de reuniones.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento destacan que el proyecto convertirá al IES Álvaro Falomir en una infraestructura educativa de referencia en la provincia, adaptada al siglo XXI.

Fachada del novedoso IES de Almassora.

Recreación de cómo quedará la fachada una vez acaben de reconstruir el edificio. / Mediterráneo

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
  2. Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
  3. Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda
  4. Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
  5. Cuatro meses para la apertura del parque acuático de la Vall d'Uixó: así son las obras en marcha
  6. La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
  7. La comunidad musulmana impulsa una nueva mezquita en un pueblo de Castellón
  8. Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales

Almassora culminará a finales de año las obras del IES Álvaro Falomir, la mayor inversión pública de su historia

Almassora culminará a finales de año las obras del IES Álvaro Falomir, la mayor inversión pública de su historia

Burriana destinará 260.000 euros a la compra de equipamiento para el Museo Cardenal Tarancón

Burriana destinará 260.000 euros a la compra de equipamiento para el Museo Cardenal Tarancón

Toni Nadal, segundo conferenciante en menos de un mes en Ágora Nules

Toni Nadal, segundo conferenciante en menos de un mes en Ágora Nules

La procesión de subida del Cristo coincidirá con la 'cremà' de las fallas en Benicarló

La procesión de subida del Cristo coincidirá con la 'cremà' de las fallas en Benicarló

Luz verde definitiva a la ampliación de la planta embotelladora de Agua de Cortes: más empleo y más futuro

Luz verde definitiva a la ampliación de la planta embotelladora de Agua de Cortes: más empleo y más futuro

El conseller de Sanitat supervisa en Torreblanca las obras de ampliación y reforma del centro de salud

El conseller de Sanitat supervisa en Torreblanca las obras de ampliación y reforma del centro de salud

Culla abrirá un centro de día para mayores con 50 plazas para combatir la despoblación

Culla abrirá un centro de día para mayores con 50 plazas para combatir la despoblación

Segorbe finaliza las obras de reurbanización en la plaza de la Sangre y la calle Arrabal

Segorbe finaliza las obras de reurbanización en la plaza de la Sangre y la calle Arrabal
Tracking Pixel Contents