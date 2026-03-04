Almassora culminará a finales de año las obras del IES Álvaro Falomir, la mayor inversión pública de su historia

Almassora culminará a finales de año las obras del nuevo IES Álvaro Falomir, de manera que el instituto estará completamente finalizado en el último trimestre de este 2026. Así lo ha confirmado la alcaldesa, María Tormo, tras visitar los trabajos, junto al concejal de Educación, Vicente Blay Casino, y el edil de Urbanismo, Vicente Martínez-Galí.

Esta intervención es la mayor inversión pública realizada en la historia de localidad, al contar con una inversión de 13,9 millones de euros a cargo del plan Edificant de la Conselleria de Educación.

Tras la puesta en funcionamiento del nuevo edificio principal el pasado año, con 24 aulas de ESO, biblioteca, talleres, laboratorios y gimnasio, el proyecto afronta ahora su recta final. Los trabajos se centran en estos momentos en la reconstrucción total del antiguo edificio respetando las pautas compositivas originales del inmueble protegido, ajustándolo a las normativas y características actuales.

Una pasarela conectará ambas infraestructuras, configurando un complejo moderno, accesible y adaptado a las necesidades educativas.

Un año de un simbólico derribo

Hace justo un año de que la empresa que acomete las obras, Añil, empezó con el derribo del instituto, construido en 1970, en el que tantas y tantas generaciones de almassorins han estudiado en sus instalaciones.

Para poder iniciar esas obras de demolición, primero la constructora tuvo que alzar el gran edificio que hay detrás del que era el viejo inmueble, en el solar del antiguo colegio Errando Vilar, que el Ayuntamiento recepcionó en febrero de 2025.

“Muy pronto nuestro alumnado contará con un instituto completamente renovado, moderno y preparado para los retos del futuro”, ha señalado la alcaldesa, quien ha agradecido la constante colaboración por parte de la comunidad educativa.

El nuevo edificio, en el que ahora están trabajando, albergará ocho aulas de Bachillerato, dos ciclos formativos con cuatro unidades, cafetería, zona administrativa y salas de reuniones.

Desde el Ayuntamiento destacan que el proyecto convertirá al IES Álvaro Falomir en una infraestructura educativa de referencia en la provincia, adaptada al siglo XXI.