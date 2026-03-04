Qué es el clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico de España que la Guardia Civil pide paralizar y cómo afecta a Castellón

Los paisajes del Maestrazgo acumulan ya varios años en el debate público. En sus lindes, en la frontera entre las provincias de Teruel y Castellón, estaba (y está, a día de hoy) proyectado el mayor proyecto eólico de España, un clúster del Maestrazgo que también fue objeto de disputas durante la reciente campaña electoral en Aragón.

Ahora, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Seprona lo ha vuelto a situar en el foco, al pedir su paralización inminente al juzgado tras los registros efectuados durante la jornada del martes en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en el domicilio de su fundador y presidente, Fernando Samper Rivas, quien llegó a estar detenido aunque acabó el día en libertad, dentro de la Operación Perserte.

El origen de este proyecto se remonta al principio de esta década. Promovido por Forestalia, incluía hasta 20 parques eólicos distintos y un total de 155 aerogeneradores de última generación. No fue hasta julio de 2024 cuando el Consejo de Ministros -sin el apoyo de Sumar, uno de los dos socios de la coalición junto al PSOE- aprobó, a última hora, la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, a pesar del choque entre los vistos buenos que habían dado los funcionarios del Miteco, ahora bajo sospecha, y la postura contraria de los técnicos de los gobiernos autonómicos de Aragón y la Comunitat Valenciana.

Entrada del fondo danés CIP

A finales de ese mismo 2024, el fondo danés Copenaghen Infraestructure Partners (CIP) adquirió la promoción del proyecto a Forestalia, rebajando las previsiones iniciales a un total de 122 molinos, 33 menos de los ideados inicialmente por la compañía energética aragonesa. La inversión prevista supera los 1.100 millones de euros, aunque el inicio de las obras lleva varios retrasos. Se manejaba ahora el próximo verano, pero la petición de la Guardia Civil podría tirar al traste con ese objetivo.

Detalle de los 20 parques eólicos que compondrán el Clúster del Maestrazgo. / Gonzalo de Domingo

Precisamente, esa paralización lleva siendo perseguida por distintas entidades ambientalistas, aunque el Supremo ha denegado en varias ocasiones medidas cautelares y cautelarísimas. La última, el pasado diciembre, al respecto del parque El Cid 1, que contempla seis aerogeneradores. Y es que, para los ambientalistas (como la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel), la veintena de parques eólicos y sus respectivos impactos en el entorno deben analizarse uno a uno y no como un todo. El movimiento ciudadano Teruel Existe, el partido político homónimo, Podemos o Alianza Verde son otros actores contrarios al macroproyecto eólico.

Tal y como ahora está planteado, los 122 molinos de viento están repartidos entre nueve términos municipales de la provincia turolense: Cantavieja, Fortanete, La Cuba, La Iglesuela del Cid, Mirambel, Mosqueruela, Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo, con la proyección de 20 parques eólicos bajo los nombres de El Cid (4), Concejo (3), La Vacada (6), Cabecero (3) y La Estrella (4).

¿Y cómo afecta a Castellón?

Para dar salida a toda esa energía que producirían los aerogeneradores en la provincia vecina, la empresa promotora había proyectado una línea de evacuación que discurriría por los términos municipales de Cinctorres, Portell y Morella hasta llegar a la subestación eléctrica de Fraiximeno, ubicada en la capital de Els Ports.

El proyecto ha generado hasta ahora diversidad de opiniones en los ayuntamientos implicados, divididos entre los beneficios socioeconómicos que potencialmente se podrían generar y la afección al territorio y el impacto paisajístico que supone, si bien hay asociaciones, como la plataforma No a la MAT, que siempre han mostrado su rechazo desde el primer momento.