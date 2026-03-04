Modificación de emplazamientos
Giro en las Fallas de Burriana: cambios en las ubicaciones de monumentos y carpas
La reorganización, impulsada por un informe técnico de seguridad, busca asegurar vías de paso para ambulancias o efectivos de emergencias
Las Fallas de Burriana no serán exactamente como las de siempre. El Ayuntamiento aplicará este año un plan de emergencias que modificará emplazamientos tradicionales de monumentos y carpas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar vías de evacuación y asegurar el paso de vehículos de intervención.
Una decisión largamente trabajada desde la Policía Local que redefine el mapa fallero para priorizar la seguridad. La concejala de Fallas, Paloma Boix, explica que "se elaboró una propuesta en base a un informe técnico y se trasladó a las comisiones diferentes opciones; las estudiaron y finalmente en el pleno de la Junta Local Fallera se dio el visto bueno al plan". La reorganización afecta tanto a la plantà de monumentos, infantiles y adultos, como a la instalación de carpas en distintos puntos del municipio.
El cambio más significativo se producirá en el Pla. En este enclave, en el mismo lado de la plaza se ubicarán los monumentos infantiles y adultos de las comisiones de Caçadors, Chicharro y Ortega, además de la carpa de Chicharro. Con esta redistribución se pretende optimizar el espacio y asegurar itinerarios despejados para emergencias.
Programación oficial de las Fallas 2026 de Burriana: Todos los actos
Más zonas afectadas
Otra de las zonas afectadas es el Camí d’Onda. El monumento adulto se situará en una isla a continuación de la plaza 9 d’Octubre, frente al Teatro Payà, mientras que el infantil se plantará en el mismo parque con el objetivo de dejar libre la calle Encarnación para facilitar el paso de vehículos. Además, la carpa de la comisión se instalará en la calle Industria.
También la comisión de Sant Josep reubicará sus monumentos unos metros, dejando libre el cruce del carrer Maestrat para situarse más adelante de la calle Assumpta González Cubertorer en dirección a la plaça de la Generalitat y, por su parte, Quarts de Calatrava emplazará su monumento junto al colegio Vilallonga.
Aunque estos son los cambios más destacados, existen otras comisiones que también tendrán que realizar ligeros desplazamientos para ajustarse a los criterios técnicos establecidos en el plan.
Este avance en materia de seguridad fue valorado positivamente por los agentes y asistentes en la junta local de seguridad celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento. El encuentro estuvo encabezado por el alcalde, Jorge Monferrer, y contó con la participación de la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, junto a la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de la subdelegación, Rosa Marco, así como representantes de Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional.
La reunión sirvió para cerrar el operativo especial que velará por la seguridad en todos los actos falleros programados del 6 al 19 de marzo. La Policía Local de Burriana reforzará los turnos de trabajo para atender cada evento con personal específico, lo que supondrá alrededor de 313 servicios operativos entre el 8 y el 19 de marzo. Con estas medidas, el Ayuntamiento busca compatibilizar la tradición festiva con las máximas garantías de seguridad.
